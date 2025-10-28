onedio
Dizilerin Milyonları Aşan Maliyetlerini Nasıl Ödeniyor?

Dizilerin Milyonları Aşan Maliyetlerini Nasıl Ödeniyor?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.10.2025 - 11:35

Televizyondaki dizilerin maliyetleri milyon TL'leri aşıyor. Müge Dağıstanlı, dizi maliyetlerinin nasıl ödendiğini açıkladı. Bakalım dudak uçuklatan ödemeler nasıl yapılıyor?

KAYNAK: Müge Dağıstanlı/ Yeniçağ Gazetesi

Müge Dağıstanlı, geçtiğimiz günlerde Eşref Rüya, Veliaht, Uzak Şehir, Aşk ve Gözyaşı gibi dizilerin maliyetleri hakkında bomba bir iddia ortaya atmıştı.

Yerli diziler 18 ila 35 milyon TL aralığında maliyetleri olduğunu açıklayan Müge Dağıstanlı, şimdi de bu ücretlerin nasıl ödendiği hakkında konuştu. Kanalların reklam gelirlerinin azaldığı için yapımcıların ödemeleri 90 gün vadeli yaptığını belirten Dağıstanlı'nın açıklamasını derledik.

Dizilerin maliyetleri ve oyuncuların bölüm başı ücretlerinden burada bahsetmiştik:

"İlk bölüm parasını 12. bölümde tahsil edebiliyor"

İşte Müge Dağıstanlı'nın Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşesinde bahsettiği o detay:

Kanalların reklam gelirleri azaldığı için bir yapımcıya ödemeyi 90 gün vadeli yapabiliyorlar. Yani dizi işine giren biri, ilk bölüm parasını ancak 12’nci bölümde tahsil edebiliyor. Bir yapımcı “Buna dayanmak için cepte 250-300 milyon TL’nin hazır olması şart” dedi. Zorlu şartlara dayanabilen 5-6 yapımcı kalmış. Dizi yapmanın maddi olarak en büyük motivasyonu ise yurt dışına satışlar…

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
