Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'nin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.10.2025 - 15:57

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu hala şekillenen dizide son dakika gelişmesi yaşandı. Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun diziye avukat rolüyle dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği yeni iddialı proje “A.B.İ.”, ekran yolculuğu başlamadan önce bile büyük bir merak konusu haline geldi.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizide, İmirzalıoğlu başarılı bir cerrah olan Doğan Hancıoğlu’na, Saraçoğlu ise idealist bir avukat olan Çağla Öncü’ye hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ile Murat Aksu’nun oturduğu dizinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.

A.B.İ. dizisinin kadrosuna oyuncu Serkay Tütüncü katıldı.

Tütüncü, hikâyede Yılmaz karakterini canlandıracak; Hancıoğlu ailesinin avukatı olarak dikkat çekici bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Diren Polatoğulları (Behram), Sinan Tuzcu (Sinan Hancıoğlu), Tarık Pabuçcuoğlu (Tahir Hancıoğlu), Nihal Koldaş (Saadet), Asude Kalebek (Melek Hancıoğlu), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan) ve Yaren Yapıcı (Gülsüm) gibi isimler yer alıyor.

