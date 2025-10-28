Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'nin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Dahil Oldu

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizide, İmirzalıoğlu başarılı bir cerrah olan Doğan Hancıoğlu’na, Saraçoğlu ise idealist bir avukat olan Çağla Öncü’ye hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ile Murat Aksu’nun oturduğu dizinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu.