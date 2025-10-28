Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'nin Kadrosuna Ünlü Oyuncu Dahil Oldu
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı A.B.İ. dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu hala şekillenen dizide son dakika gelişmesi yaşandı. Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun diziye avukat rolüyle dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği yeni iddialı proje “A.B.İ.”, ekran yolculuğu başlamadan önce bile büyük bir merak konusu haline geldi.
A.B.İ. dizisinin kadrosuna oyuncu Serkay Tütüncü katıldı.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
