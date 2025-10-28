Sebebi Boran mı? Uzak Şehir Reytinglerinin Ani Düşüşüne Seyirci Yorumları
Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm reytingleri çok düştü. Bunun sebebi olarak maçlar gösterilse de Uzak Şehir seyircisi faturayı Boran'ın komadan uyanmasına bağladı. Seyirciden gelen yorumları sizler için derledik.
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü sonrasında reytinglerde inanılmaz bir düşüş meydana geldi.
