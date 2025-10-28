onedio
Sebebi Boran mı? Uzak Şehir Reytinglerinin Ani Düşüşüne Seyirci Yorumları

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.10.2025 - 15:37

Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölüm reytingleri çok düştü. Bunun sebebi olarak maçlar gösterilse de Uzak Şehir seyircisi faturayı Boran'ın komadan uyanmasına bağladı. Seyirciden gelen yorumları sizler için derledik.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü sonrasında reytinglerde inanılmaz bir düşüş meydana geldi.

Tüm kategorilerde 2'den fazla düşüş yaşansa da zirveyi bırakmayan Uzak Şehir'in maçlar nedeniyle az izlendiği net olsa da seyirciler, Cihan ve Alya'nın arasındaki en büyük sorun olan Boran'ın komadan uyanmasının buna sebep olduğunu düşünüyor.

Uzak Şehir'in reytinglerindeki ani düşüşün ardından seyirciden gelen eleştirel yorumları sizler için derledik.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın