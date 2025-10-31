Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ından Açıklama Geldi
Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitmiyor. Işıl ve Firaz karakterlerinin ayrılık haberlerinin ardından Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, kendi isteğiyle diziye veda etti. Tüm bunların ardından dizide Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili'den kafa karıştıran bir paylaşım gelmişti. Memili, paylaşımının ardından açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nden tam üç oyuncu ayrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili, ortalığı karıştıran paylaşımının ardından açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın