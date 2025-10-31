onedio
Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ından Açıklama Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 19:34

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitmiyor. Işıl ve Firaz karakterlerinin ayrılık haberlerinin ardından Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, kendi isteğiyle diziye veda etti. Tüm bunların ardından dizide Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili'den kafa karıştıran bir paylaşım gelmişti. Memili, paylaşımının ardından açıklama yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nden tam üç oyuncu ayrılıyor.

Birsen Altuntaş, Işıl ve Firaz'ı canlandıran oyuncuların ayrılığını duyurmuş, Oya Doğan ise Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu ve Mustafa'mız Emrah Altıntoprak'ın ayrılığını açıklamıştı.

Işıl, Firaz ve Doğa karakterlerinin ayrılığı kesinleşirken Sıla Türkoğlu'nun diziden kendi rızasıyla ayrıldığı yapımcı Faruk Turgut tarafından açıklandı.

Tüm bunlar yaşanırken dizide Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili, yaptığı paylaşımla ortalığı bir miktar karıştırmış ve Kızılcık Şerbeti'ndeki ayrılık kaosunu alevlendirmişti.

Bahtiyar Memili'nin imalı paylaşımından burada bahsetmiştik:

Kızılcık Şerbeti'nin Zülkar'ı Bahtiyar Memili, ortalığı karıştıran paylaşımının ardından açıklama yaptı.

'Ne alakası var arkadaşlar. Hayır abim arayıp magazine düşmüşsün dedi. Paylaşımımın severek oynadığım işimle zerre kadar alakası yok.'

