Milyoner'deki 100 Bin TL Değerindeki Yazım Yanlışı Sorusu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 18:39

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu gündem oldu. Yarışmacı, yazım yanlışı sorusuna doğru yanıtı veremezken 100 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu soruldu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen 100 bin TL'lik soru sosyal medyayı ikiye böldü.

“Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar.” cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı vardır? sorusunda yarışmacı A şıkkı olan 0 yanıtı verirken doğru yanıt 1 olarak karşımıza çıktı.

"Eylül'ün" yerine "eylülün" yazılması gereken cümledeki bu hata B şıkkını doğru şık haline getirirken söz konusu soru sosyal medyada gündem oldu.

Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları 1 değil, 2 tane hata olduğunu savundu. Peki, siz bu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
