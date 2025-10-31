Milyoner'deki 100 Bin TL Değerindeki Yazım Yanlışı Sorusu Sosyal Medyada Gündem Oldu
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu gündem oldu. Yarışmacı, yazım yanlışı sorusuna doğru yanıtı veremezken 100 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yazım yanlışı sorusu soruldu.
"Eylül'ün" yerine "eylülün" yazılması gereken cümledeki bu hata B şıkkını doğru şık haline getirirken söz konusu soru sosyal medyada gündem oldu.
