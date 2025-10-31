Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar’ı Ayrılık Haberlerinin Ardından İmalı Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti bu sezon eski popülerliğini koruyamadı. Sezon açılışını Doğa ve Firaz’ın yasak aşkıyla yapmalarıyla birlikte izleyicilerden gelen eleştiriler bitmek bilmemişti. Ardından ise dizinin gidişatı söylenenlere göre eski tadını vermemeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün ise diziye dair gelişmeler yaşandı ve “final mi geliyor?” dedirtti. Diziden 4 karakterin ayrılacağı iddia edildi. Bunun üzerine ise Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili’den kafa karıştıran bir paylaşım geldi.
Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl’ın ölerek diziye veda edeceği iddiası geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şoke etti.
Asıl kafa karıştıran ise dizinin Zülkar’ı Bahtiyar Memili’nin imalı paylaşımı oldu. 👇
