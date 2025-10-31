onedio
Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar’ı Ayrılık Haberlerinin Ardından İmalı Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti’nin Zülkar’ı Ayrılık Haberlerinin Ardından İmalı Paylaşımıyla Kafa Karıştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2025 - 08:26

Kızılcık Şerbeti bu sezon eski popülerliğini koruyamadı. Sezon açılışını Doğa ve Firaz’ın yasak aşkıyla yapmalarıyla birlikte izleyicilerden gelen eleştiriler bitmek bilmemişti. Ardından ise dizinin gidişatı söylenenlere göre eski tadını vermemeye başlamıştı. Geçtiğimiz gün ise diziye dair gelişmeler yaşandı ve “final mi geliyor?” dedirtti. Diziden 4 karakterin ayrılacağı iddia edildi. Bunun üzerine ise Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili’den kafa karıştıran bir paylaşım geldi. 

Gelin detaylara geçelim…

Diziden ayrılacak oyunculardan burada bahsetmiştik 👇

Doğa, Firaz, Mustafa ve Işıl’ın ölerek diziye veda edeceği iddiası geçtiğimiz gün Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şoke etti.

Ne kadar tadı yok dense de diziyi sıkı takipte olan oturmuş bir izleyici kitlesi hala var. Bu nedenle ilgili 4 karakterin bu ani vedası finalin habercisi olma ihtimaliyle kafa karıştırdı.

Asıl kafa karıştıran ise dizinin Zülkar’ı Bahtiyar Memili’nin imalı paylaşımı oldu. 👇

'Birileri ne istiyorsa o oluyor. Sizler sadece izliyorsunuz.' sözlerini dile getiren Bahtiyar Memili kimi kastetmişti? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
