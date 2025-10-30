Fatih’in Gözü Yaşlı: Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl’dan Sonra Şok Etkisi Yaratan İki Ayrılık Haberi Daha Geldi

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Dizi sezon açılışı yaptığı bölümde Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk yaşaması ile izleyiciyi epey sinirlendirmişti. RTÜK’ten de soruşturma gelince senaryo hemen değişmiş ve Doğa-Firaz aşkı yaşanmamış sayılmıştı.

Rakibi olan Taşacak Bu Deniz’in başlamasıyla da Kızılcık Şerbeti’nin reytinglerinde dalgalanma yaşandı. Kızılcık Şerbeti final mi yapacak diye düşünülürken bugün iki oyuncunun kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı. Şimdiyse iki oyuncunun daha yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Kaynak: Oya Doğan