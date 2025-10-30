onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Fatih’in Gözü Yaşlı: Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl’dan Sonra Şok Etkisi Yaratan İki Ayrılık Haberi Daha Geldi

Fatih’in Gözü Yaşlı: Kızılcık Şerbeti Firaz ve Işıl’dan Sonra Şok Etkisi Yaratan İki Ayrılık Haberi Daha Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.10.2025 - 20:58

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Dizi sezon açılışı yaptığı bölümde Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk yaşaması ile izleyiciyi epey sinirlendirmişti. RTÜK’ten de soruşturma gelince senaryo hemen değişmiş ve Doğa-Firaz aşkı yaşanmamış sayılmıştı.

Rakibi olan Taşacak Bu Deniz’in başlamasıyla da Kızılcık Şerbeti’nin reytinglerinde dalgalanma yaşandı. Kızılcık Şerbeti final mi yapacak diye düşünülürken bugün iki oyuncunun kadrodan ayrılacağı açıklanmıştı. Şimdiyse iki oyuncunun daha yolun sonuna geldiği iddia edildi.

Kaynak: Oya Doğan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birsen Altuntaş Kızılcık Şerbeti’nde Firaz’ın ve Işıl’ın diziye veda edeceğini açıklamıştı.

Birsen Altuntaş Kızılcık Şerbeti’nde Firaz’ın ve Işıl’ın diziye veda edeceğini açıklamıştı.

İkilinin vedası Kızılcık Şerbeti izleyicilerini şaşırtırken asıl bomba şimdi geldi! Dizinin bel kemiği olan iki karakterin kadrodan ayrılacağı iddia edildi.

Oya Doğan’ın haberine göre Doğa ve Mustafa Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor!

Oya Doğan’ın haberine göre Doğa ve Mustafa Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıyor!

“Başrol giderse dizi biter” sözlerine sizler de aşinasınızdır. Sıla Türkoğlu, Doğa karakteriyle diziye yön veren bir noktada. Emrak Altıntoprak da Mustafa rolüyle dizinin önemli karakterlerinden. İkilinin diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

Bu ayrılıklar finalin habercisi mi birlikte göreceğiz…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın