Ondan Sinirlenmiş! Kızılcık Şerbeti'nde Ece Erken'in Yasak Aşk Skandalının İşlendiği Ortaya Çıktı

Ondan Sinirlenmiş! Kızılcık Şerbeti'nde Ece Erken'in Yasak Aşk Skandalının İşlendiği Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci
31.10.2025 - 21:22

Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümü sonrasında Ece Erken, Şerbo'yu fena gömen bir paylaşım yapmıştı. Birsen Altuntaş, dizideki bir sahnenin Ece Erken'in unutulmaz magazin olayıyla alakalı olduğunu açıklayarak kızgınlığına bu sahnenin sebep olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde diziyi fena gömmüştü.

Sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde diziyi fena gömmüştü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taşacak Bu Deniz izlediğini duyuran sunucu, Şerbo'yu kötülemiş ve artık beğenmediğini belirtmişti. Bu çıkışın sebebini Birsen Altuntaş açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümünde Firaz'ın metresi Demet'in Nursema'nın arabasını çizme sahnesi nedeniyle Ece Erken epey gerilmiş. Çünkü söz konusu sahnenin esin kaynağı Ece Erken'miş!

Öncelikle Ece Erken'in Kızılcık Şerbeti çıkışını buraya bırakalım:

Hatırlarsanız 2020 yılındayken Ece Erken yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gece yarısı gelerek araçlarına zarar vermişti.

Hatırlarsanız 2020 yılındayken Ece Erken yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gece yarısı gelerek araçlarına zarar vermişti.

Kızılcık Şerbeti’nde ise söz konusu olay Firaz’ın sevgilisi Demet tarafından Nursema’nın arabasına yapıldı.

Birsen Altuntaş, Ece Erken'in başrol olduğu yasak aşk skandalının Kızılcık Şerbeti'nde kullanılmasının ardından Erken'in bu paylaşımda bulunduğunu açıkladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın