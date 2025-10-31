Ondan Sinirlenmiş! Kızılcık Şerbeti'nde Ece Erken'in Yasak Aşk Skandalının İşlendiği Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümü sonrasında Ece Erken, Şerbo'yu fena gömen bir paylaşım yapmıştı. Birsen Altuntaş, dizideki bir sahnenin Ece Erken'in unutulmaz magazin olayıyla alakalı olduğunu açıklayarak kızgınlığına bu sahnenin sebep olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi olan Ece Erken, geçtiğimiz günlerde diziyi fena gömmüştü.
Hatırlarsanız 2020 yılındayken Ece Erken yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gece yarısı gelerek araçlarına zarar vermişti.
