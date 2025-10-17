onedio
Senarist Annesi, Feyza Civelek'in Linçlenmesine Kızılcık Şerbeti'ndeki O Sahnelerle Yanıt Verdi

Senarist Annesi, Feyza Civelek'in Linçlenmesine Kızılcık Şerbeti'ndeki O Sahnelerle Yanıt Verdi

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek, oyunculuk performansıyla 4 sezondur eleştirilerin odağında. Kendisini eleştirenlere 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyerek yanıt veren Feyza Civelek'e bir savunma da Şerbo senaryosundan geldi. Kızılcık Şerbeti'nin senaristliğini üstlenen annesi Melis Civelek, kızının oyunculuğunu eleştirenlere o sahnelerle yanıt verdi.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek gündemden düşmek bilmiyor.

Oyunculuk performansı sık sık eleştirilen Civelek için torpilli iddiaları asla dinmiyor. Oyunculuk kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in kaleme aldığı dizilerde rol alan Feyza Civelek, kendisine torpilli diyenlere 'Meyve veren ağaç taşlanır' yanıtı vermişti.

Feyza Civelek'e olan eleştiriler son bulmazken bu defa yanıt doğrudan Kızılcık Şerbeti'nden geldi. Şerbo'nun yeni bölümünü izleyen seyirci, yayınlanan iki sahnede neye uğradığını şaşırdı. Feyza Civelek'in rol aldığı bir sahnede 'Meyve veren ağaç taşlanır' sözü geçerken bir başka sahnede ise linçlenen bir oyuncunun dava açma süreci ele alındı. 

Söz konusu sahnelerin ardından Feyza Civelek'in senarist annesi Melis Civelek'in Şerbo senaryosu üzerinden bu eleştirilere yanıt verdiği iddia edildi.

