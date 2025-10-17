onedio
Final Yapacağı İddia Edilmişti: Kıskanmak Dizisinden Açıklama Geldi!

Final Yapacağı İddia Edilmişti: Kıskanmak Dizisinden Açıklama Geldi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 21:26

NOW ekranlarının yeni sezon için en iddialı dizilerinin arasında yer alan Kıskanmak, yayınlandığı günden itibaren beklenen reyting başarısını gösteremedi. Sosyal medyada ise Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde yer aldığı dizinin final yapacağı iddia edildi. Kıskanmak dizisinin resmi X hesabından final iddiaları hakkında açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak!

Yeni sezonun en iddialı işlerinden biri hiç şüphesiz NOW ekranlarında yayınlanan Kıskanmak!

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan ve Mehmet Günsür'ün başrollerde yer aldığı dizi hikayesi ve oyunculuklarıyla seyirciden tam puan alsa da reytinglerde ne yazık ki istenilen başarıyı bir türlü gösteremedi. Salı akşamı yayınlanan Kıskanmak, rakiplerinin gerisinde kalmaya devam ederken sosyal medyada Kıskanmak dizisinin final yapacağına dair iddialar ortada dolaşmaya başladı. 

Kıskanmak dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından söz konusu final iddialarına yanıt niteliğinde açıklama metni yayınlandı.

İşte Kıskanmak dizisinin final iddialarına yanıtı:

İşte Kıskanmak dizisinin final iddialarına yanıtı:

Bazı sosyal medya hesaplarında dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler kesinlikle asılsızdır.

#Kıskanmak yeni bölümleriyle ekranlarda olmaya devam edecek!

Takipte kalın!

Yeni bölüm her Salı 20.00’de NOW’da!

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
