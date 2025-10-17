Arka Sokaklar Seyircisi, Hüsnü Çoban'ın Ölümden Dönmesi Üzerine Oyuncuya Dert Yandı
Kanal D'nin 20 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri için ölüm senaryosu yazıldı. Ali tarafından vurularak yaralanan Hüsnü'nün ölüp ölmeyeceği seyirciyi diken üzerinde tutarken bir seyirci, Özgür Ozan'a Hüsnü Çoban konusunda dert yandı.
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Hüsnü Çoban'ın ölüm kalım savaşını izliyoruz.
