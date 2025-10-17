onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar Seyircisi, Hüsnü Çoban'ın Ölümden Dönmesi Üzerine Oyuncuya Dert Yandı

Arka Sokaklar Seyircisi, Hüsnü Çoban'ın Ölümden Dönmesi Üzerine Oyuncuya Dert Yandı

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 19:10

Kanal D'nin 20 sezondur devam eden dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri için ölüm senaryosu yazıldı. Ali tarafından vurularak yaralanan Hüsnü'nün ölüp ölmeyeceği seyirciyi diken üzerinde tutarken bir seyirci, Özgür Ozan'a Hüsnü Çoban konusunda dert yandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Hüsnü Çoban'ın ölüm kalım savaşını izliyoruz.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümlerinde Hüsnü Çoban'ın ölüm kalım savaşını izliyoruz.

Diziye sezonlar sonra geri dönen Ali karakteri tarafından vurulan Hüsnü Çoban, haftalar boyunca yoğun bakımda tutuldu ve seyirci ölüp ölmeyeceğini epey merak etti. Hüsnü Çoban dizide ölümden dönerken Hüsnü'yü canlandıran Özgür Ozan'ı gören bir Arka Sokaklar seyircisi, oyuncuya dert yandı. 

Seyirci, Özgür Ozan'a 'Çok üzüldük. Sakın bizi bırakıp gitme diziden.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın