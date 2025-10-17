onedio
6. Sezonuyla Ekrana Gelen Gönül Dağı Kadrosuna Yeni Oyuncu

6. Sezonuyla Ekrana Gelen Gönül Dağı Kadrosuna Yeni Oyuncu

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 16:23

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin kadrosunda ise ciddi değişiklikler oluyor. Geçtiğimiz günlerde Erdal Özyağcılar'ın veda edeceğinin duyurulduğu Gönül Dağı'na yeni bir isim dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Berk Atan'ın başrolde yer aldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Berk Atan'ın başrolde yer aldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.

Tam 6 yıldır istikrarlı bir reyting oranıyla başarısını sürdüren Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gönül Dağı kadrosunda ciddi bir ayrılık yaşanacağı duyurulmuştu. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kadroya veda edeceği haberi herkesi üzerken Birsen Altuntaş bu defa kadroya gelen yeni oyuncuyu duyurdu.

Gönül Dağı'nın yeni oyuncusu ise Hudutsuz Sevda'da izlediğimiz Seda Yıldız!

Gönül Dağı'nın yeni oyuncusu ise Hudutsuz Sevda'da izlediğimiz Seda Yıldız!

Oyuncu Seda Yıldız, Gönül Dağı'nın 190. bölümünde seyirci karşısına çıkacak. Yıldız, dizide 'Karınca Baba' karakterine hayat verecek.

