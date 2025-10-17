6. Sezonuyla Ekrana Gelen Gönül Dağı Kadrosuna Yeni Oyuncu
TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin kadrosunda ise ciddi değişiklikler oluyor. Geçtiğimiz günlerde Erdal Özyağcılar'ın veda edeceğinin duyurulduğu Gönül Dağı'na yeni bir isim dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berk Atan'ın başrolde yer aldığı TRT 1 dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gönül Dağı'nın yeni oyuncusu ise Hudutsuz Sevda'da izlediğimiz Seda Yıldız!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın