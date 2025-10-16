Eşinin Günde 4 Kez Cinsel İlişki İsteğine Karşılık Veremeyince Kendisini Odaya Kilitleyen Adam

Klinik psikolog ve sunucu Ezmeci, hem Beyaz TV'deki televizyon programı hem de Instagram hesabındaki soru cevap etkinlikleriyle gündemden düşmüyor. Esra Ezmeci, bu defa cinsel anlamda çok istekli bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.

'Çok istekli bir kadınım, günde 4 kez istiyorum. Kocam benden bıktı, odasını kilitliyor. Ne yapmalıyım?' yazan takipçisine videolu yanıt veren Ezmeci'ye gelen bu soru kısa sürede viral oldu.