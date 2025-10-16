onedio
Eşinin Günde 4 Kez Cinsel İlişki İsteğine Karşılık Veremeyince Kendisini Odaya Kilitleyen Adam

Esra Demirci
16.10.2025 - 22:58

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Beyaz TV'deki programıyla sık sık gündeme gelen Ezmeci, bu defa yoğun cinsel isteğine kocasından yanıt alamayan bir kadın takipçisinin sorusuna videolu yanıt verdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla gündem olan Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin derdine derman oldu.

Klinik psikolog ve sunucu Ezmeci, hem Beyaz TV'deki televizyon programı hem de Instagram hesabındaki soru cevap etkinlikleriyle gündemden düşmüyor. Esra Ezmeci, bu defa cinsel anlamda çok istekli bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.

'Çok istekli bir kadınım, günde 4 kez istiyorum. Kocam benden bıktı, odasını kilitliyor. Ne yapmalıyım?' yazan takipçisine videolu yanıt veren Ezmeci'ye gelen bu soru kısa sürede viral oldu.

Esra Demirci
