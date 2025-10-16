Eşinin Günde 4 Kez Cinsel İlişki İsteğine Karşılık Veremeyince Kendisini Odaya Kilitleyen Adam
Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor. Beyaz TV'deki programıyla sık sık gündeme gelen Ezmeci, bu defa yoğun cinsel isteğine kocasından yanıt alamayan bir kadın takipçisinin sorusuna videolu yanıt verdi.
Cinsellik sorularına verdiği yanıtlarla gündem olan Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin derdine derman oldu.
