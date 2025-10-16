Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin Son Hali TikTok'ta Karşımıza Çıktı
Çocuktan Al Haberi programında izlediğimiz Çitos Efe'yi muhakkak hatırlarsınız. Programdaki tavırlarıyla o dönem gündemden düşmeyen Efe, sonrasında sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Bir süre sonra sosyal medyadan uzaklaşan Çitos Efe şimdilerde ne yapıyor merak ediyorduk. Çitos Efe'nin son hali ise TikTok'ta karşımıza çıktı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Kınamak için söylemiyorum. Ama yazık değil mi bu çocuğa bu yaşta önlem alınmayacaksa kilosuna ne zaman alınacak