Şerbo'dan Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun 2 Yıl Önceki Feyza Civelek İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Dizinin başrolü Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, ani bir kararla diziden ayrılmış ve bu gelişmeden kendisinin de sonradan haberi olmuştu. Sosyal medyada söz konusu ani ayrılığın sebebi olarak senarist Melis Civelek ve dizide Nilay'ı canlandıran kızı Feyza Civelek olduğu öne sürülse de Civelek tarafından ve dizinin yapım şirketi Gold Film'den inkar gelmişti.

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti ekibinden bazı isimlerin Feyza Civelek'in sette koltuğa işediği ve suçu Sibel Taşçıoğlu'na attığı bu nedenle de Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığı iddiasında bulunmasıyla söz konusu ayrılık yeniden gündem olmuştu.