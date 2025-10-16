onedio
article/comments
Şerbo'dan Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun 2 Yıl Önceki Feyza Civelek İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Şerbo'dan Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun 2 Yıl Önceki Feyza Civelek İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 17:34 Son Güncelleme: 16.10.2025 - 17:42

Kızılcık Şerbeti hakkındaki olaylar bitmek bilmiyor. Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ani vedasının etkileri hala devam ederken Taşçıoğlu'nun gidişinin sebebi olarak senaristin kızı ve dizinin Nilay'ı Feyza Civelek gösterilmişti. Üstelik Feyza Civelek hakkında sette altına işediğine dair iddialar da vardı. Tüm bunların üzerine Sibel Taşçıoğlu'nun 2 yıl önce Feyza Civelek hakkında yaptığı bir itiraf gündeme oturdu.

KAYNAK: Ali ile Aramızda

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezondan beri skandallarla anılıyor.

Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezondan beri skandallarla anılıyor.

Dizinin başrolü Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, ani bir kararla diziden ayrılmış ve bu gelişmeden kendisinin de sonradan haberi olmuştu. Sosyal medyada söz konusu ani ayrılığın sebebi olarak senarist Melis Civelek ve dizide Nilay'ı canlandıran kızı Feyza Civelek olduğu öne sürülse de Civelek tarafından ve dizinin yapım şirketi Gold Film'den inkar gelmişti.

Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti ekibinden bazı isimlerin Feyza Civelek'in sette koltuğa işediği ve suçu Sibel Taşçıoğlu'na attığı bu nedenle de Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığı iddiasında bulunmasıyla söz konusu ayrılık yeniden gündem olmuştu.

Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nu neden diziden attırmak istediğine dair türlü teoriler sosyal medyada dolaşırken bu defa Taşçıoğlu'nun 2 yıl önceki itirafı gündem oldu.

Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nu neden diziden attırmak istediğine dair türlü teoriler sosyal medyada dolaşırken bu defa Taşçıoğlu'nun 2 yıl önceki itirafı gündem oldu.

2 yıl önce Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman ile beraber 'Ali ile Aramızda' programına konuk olan Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti setinde en çok tekrarı Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in aldırdığını itiraf etmesi bomba etkisi yarattı.

Oyunculuğu hakkında eleştirileri kabul etmeyip sık sık 'Meyve veren ağaç taşlanır' diyen Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nun bu sözlerine sinirlenmiş olabileceği doğal olarak akıllara geldi.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

