Şerbo'dan Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun 2 Yıl Önceki Feyza Civelek İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
Kızılcık Şerbeti hakkındaki olaylar bitmek bilmiyor. Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ani vedasının etkileri hala devam ederken Taşçıoğlu'nun gidişinin sebebi olarak senaristin kızı ve dizinin Nilay'ı Feyza Civelek gösterilmişti. Üstelik Feyza Civelek hakkında sette altına işediğine dair iddialar da vardı. Tüm bunların üzerine Sibel Taşçıoğlu'nun 2 yıl önce Feyza Civelek hakkında yaptığı bir itiraf gündeme oturdu.
KAYNAK: Ali ile Aramızda
Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sezondan beri skandallarla anılıyor.
Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nu neden diziden attırmak istediğine dair türlü teoriler sosyal medyada dolaşırken bu defa Taşçıoğlu'nun 2 yıl önceki itirafı gündem oldu.
Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
