Ölecek mi? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Ölüp Ölmeyeceğine Kafa Karıştıran Yanıt!

Ölecek mi? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Ölüp Ölmeyeceğine Kafa Karıştıran Yanıt!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 18:33

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki kaza detayı yürekleri ağıza getirdi. Fatih'le ilişkisi her geçen gün daha da kötüleşen Doğa'nın kaza geçirdiği sahneyle neye uğradığımızı şaşırdık. Akıllara ise hemen 'Doğa ölecek mi?' ve 'Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?' soruları geldi. Peki, bu işin aslı astarı ne? Birsen Altuntaş, Doğa'nın kaza sahnesi hakkında kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki trafik kazası sahnesi seyirciyi epey heyecanlandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki trafik kazası sahnesi seyirciyi epey heyecanlandırdı.

4. sezona Doğa ve Fatih'in yoğun tartışmaları damga vururken Doğa'nın ısrarlı boşanma taleplerine rağmen ikili hala kavgaya devam ediyor. Fatih'in Doğa'nın boşanma isteğine hiçbir olumlu yanıtı olmazken Doğa'nın günden güne depresyona girdiğini gördük. Sonunda yeni bölüm fragmanında Doğa'nın Cemre'yle trafik kazası geçirdiği sahne seyirciyi resmen şoke etti.

Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağına dair sık sık sosyal medyada iddialar dolaşsa da bu konuda hiçbir açıklama gelmemişti. Doğa'nın kaza sahnesinin ardından söz konusu iddialar tekrardan gündeme geldi.

Birsen Altuntaş, "Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, "Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Altuntaş, takipçisinin sorusuna 'Bakalım ayrılacak mı? Yoksa yanılsama mı?' yanıtı vererek söz konusu kaza sahnesinin aslında hayal olabileceğini belirtti. Bakalım Doğa ve Cemre'nin akıbeti ne olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
