Ölecek mi? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Ölüp Ölmeyeceğine Kafa Karıştıran Yanıt!
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki kaza detayı yürekleri ağıza getirdi. Fatih'le ilişkisi her geçen gün daha da kötüleşen Doğa'nın kaza geçirdiği sahneyle neye uğradığımızı şaşırdık. Akıllara ise hemen 'Doğa ölecek mi?' ve 'Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?' soruları geldi. Peki, bu işin aslı astarı ne? Birsen Altuntaş, Doğa'nın kaza sahnesi hakkında kafa karıştıran bir açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki trafik kazası sahnesi seyirciyi epey heyecanlandırdı.
Birsen Altuntaş, "Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
