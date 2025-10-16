Yabancı Damat Oyuncularından "Memik Dede" Arif Erkin'e Veda Paylaşımları
Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arif Erkin'in vefatının ardından sosyal medyada pek çok taziye mesajı yayınlanırken Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları Erkin'i unutmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla herkesi hüzne boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Engin Akyürek
Sumru Yavrucuk
Ozan Uğurlu
Seray Gözler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeliz Akkaya
Mazlum Kiper
Erdal Özyağcılar
Güzin Alkan
Özgür Çevik
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlker Aksum
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
nurlar içinde uyu dedecigim severdim ya