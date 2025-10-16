onedio
article/comments
Yabancı Damat Oyuncularından "Memik Dede" Arif Erkin'e Veda Paylaşımları

Yabancı Damat Oyuncularından "Memik Dede" Arif Erkin'e Veda Paylaşımları

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 21:37

Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Arif Erkin'in vefatının ardından sosyal medyada pek çok taziye mesajı yayınlanırken Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları Erkin'i unutmadı.

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla herkesi hüzne boğdu.

Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, vefatıyla herkesi hüzne boğdu.

90 yaşında olan Arif Erkin, geçtiğimiz haftalarda doğum günü kutlamasıyla gündem olmuştu. Ani vefat haberiyle büyük üzüntü yaşatan usta oyuncuyu Yabancı Damat oyuncuları unutmadı. Yabancı Damat dizisindeki rol arkadaşları, Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun vefatının ardından sosyal medyada taziye paylaşımları yaptı.

Engin Akyürek

Sumru Yavrucuk

Ozan Uğurlu

Seray Gözler

Yeliz Akkaya

Mazlum Kiper

Erdal Özyağcılar

Güzin Alkan

Özgür Çevik

İlker Aksum

Nil Nazlı

nurlar içinde uyu dedecigim severdim ya