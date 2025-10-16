Set Durmuştu: Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan Çekimler Hakkında Açıklama
Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti. Demet Evgar'ın evinden alınmasının ardından rol arkadaşları Hatice Aslan ve Füsun Demirel, çekimlerin durmasından dolayı isyan etmişlerdi. Ecem Özkaya, Bahar dizisinin çekimlerinin yeniden başladığını açıkladı.
KAYNAK: Magazin Burada
Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü isim, uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmıştı.
