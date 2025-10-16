onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Set Durmuştu: Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan Çekimler Hakkında Açıklama

Set Durmuştu: Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan Çekimler Hakkında Açıklama

Bahar Dizi Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 22:28

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti. Demet Evgar'ın evinden alınmasının ardından rol arkadaşları Hatice Aslan ve Füsun Demirel, çekimlerin durmasından dolayı isyan etmişlerdi. Ecem Özkaya, Bahar dizisinin çekimlerinin yeniden başladığını açıkladı.

KAYNAK: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü isim, uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 19 ünlü isim, uyuşturucu operasyonuyla evlerinden alınmıştı.

İfadesi alınan isimlerden biri de Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın başrolü Demet Evgar'dı. Demet Evgar'ın aniden evinden alınmasıyla herkes şoke olmuş, dizideki rol arkadaşları Hatice Aslan ve Füsun Demirel duruma isyan etmişti. İki oyuncu da Bahar setinin durduğunu belirtirken dizinin Rengin'i Ecem Özkaya'dan Bahar'ın çekimlerine dair açıklama geldi.

Magazin Burada kameralarına konuşan Ecem Özkaya, Bahar dizisinin çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın