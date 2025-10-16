onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Milyoner'in Sunucusu Oktay Kaynarca, ATV'nin Yeni Dizisinin Başrolü Oldu!

Milyoner'in Sunucusu Oktay Kaynarca, ATV'nin Yeni Dizisinin Başrolü Oldu!

Atv yerli dizi Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.10.2025 - 23:10

Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Oktay Kaynarca, sürpriz bir diziyle geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Oktay Kaynarca'nın ATV'nin yeni dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, dizi projesiyle dönüyor.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, dizi projesiyle dönüyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuktan ayrılmasının ardından Kaynarca, Eylül 2024'ten beri Milyoner'in sunuculuğunu üstleniyor. Milyoner'in ardından dizi projelerine ara veren ünlü oyuncunun geri dönüşünü Birsen Altuntaş duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca, ATV'nin yeni dizisinin başrolü oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca, ATV'nin yeni dizisinin başrolü oldu.

Oktay Kaynarca, “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ardından yine ATV ekranlarına güçlü bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun yeni dizisinin adı ise “Kafkas” olacak. Yapımını KYN Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosu Mehmet Ercan Erdem tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Oktay Kaynarca, dizide topraklarına sıkı sıkıya bağlı, mücadeleci bir iş insanı olan Kafkas karakterine hayat verecek. Eğer planlamalar aksamazsa, dizinin Aralık ayında sete çıkması, yeni yılda ise ATV ekranlarında seyirciyle buluşması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın