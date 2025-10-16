Milyoner'in Sunucusu Oktay Kaynarca, ATV'nin Yeni Dizisinin Başrolü Oldu!

Oktay Kaynarca, “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ardından yine ATV ekranlarına güçlü bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Oyuncunun yeni dizisinin adı ise “Kafkas” olacak. Yapımını KYN Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosu Mehmet Ercan Erdem tarafından kaleme alınıyor. Yönetmen koltuğunda ise deneyimli isim Mustafa Şevki Doğan oturacak.

Oktay Kaynarca, dizide topraklarına sıkı sıkıya bağlı, mücadeleci bir iş insanı olan Kafkas karakterine hayat verecek. Eğer planlamalar aksamazsa, dizinin Aralık ayında sete çıkması, yeni yılda ise ATV ekranlarında seyirciyle buluşması bekleniyor.