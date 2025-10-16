Milyoner'in Sunucusu Oktay Kaynarca, ATV'nin Yeni Dizisinin Başrolü Oldu!
Uzun süredir ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programını sunan Oktay Kaynarca, sürpriz bir diziyle geri dönüyor. Birsen Altuntaş, Oktay Kaynarca'nın ATV'nin yeni dizisinin başrolü olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca, dizi projesiyle dönüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Kaynarca, ATV'nin yeni dizisinin başrolü oldu.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
