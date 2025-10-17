onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gümbür Gümbür Geliyor: Kuruluş Orhan Dizisinin Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı

Gümbür Gümbür Geliyor: Kuruluş Orhan Dizisinin Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 19:42

ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin çekimleri devam ederken hala herhangi bir afiş paylaşımı yapılmamıştı. Sonunda Kuruluş Orhan dizisinin beklenen afişi yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Osman dizisinin ismi Kuruluş Orhan olmuş bir de yeni başrol olarak Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşılmıştı.

Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Osman dizisinin ismi Kuruluş Orhan olmuş bir de yeni başrol olarak Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşılmıştı.

Dizilerin ara verdiği 3 aylık dönemin en gündem olan olaylarından Kuruluş Orhan değişikliği seyirciyi sabırsızlandırırken çekimler de tam gaz devam ediyor.

Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakteriyle izlediğimiz Mert Yazıcıoğlu'nu Orhan Bey karakteriyle izleyeceğimiz dizi için geri sayım başlarken ATV'den afiş sürprizi geldi. Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Barış Falay, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Orhan afişi kısa sürede beğeni topladı.

İşte Kuruluş Orhan dizisinin merakla beklenen afişi:

İşte Kuruluş Orhan dizisinin merakla beklenen afişi:

Peki siz Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu Kuruluş Orhan afişini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın