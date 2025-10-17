Gümbür Gümbür Geliyor: Kuruluş Orhan Dizisinin Merakla Beklenen Afişi Yayınlandı
ATV ekranlarının merakla beklenen dizisi Kuruluş Orhan'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni başrol olduğu dizinin çekimleri devam ederken hala herhangi bir afiş paylaşımı yapılmamıştı. Sonunda Kuruluş Orhan dizisinin beklenen afişi yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Osman dizisinin ismi Kuruluş Orhan olmuş bir de yeni başrol olarak Mert Yazıcıoğlu'yla anlaşılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kuruluş Orhan dizisinin merakla beklenen afişi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın