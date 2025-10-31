onedio
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün İlk Dizisindeki Halini Bulduk!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
31.10.2025 - 22:12

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakteriyle şimdiden fenomen olan Burak Yörük'ü dilimizden düşüremiyoruz. Biraz araştırma yaptığımızda Yörük'ün sektöre çocuk oyuncu olarak girdiğini keşfettik. Peki, Burak Yörük'ü ilk olarak hangi dizide izledik?

Genç oyuncu Burak Yörük, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç karakteriyle adeta fırtına gibi esiyor.

Oruç Furtuna olarak izlediğimiz Yörük'ü pek çok dizide başrol olarak görmüştük fakat Taşacak Bu Deniz'deki performansıyla apayrı bir fenomen yarattı.

Dizi kısa sürede cuma akşamlarına damga vururken Burak Yörük'e gelen övgü dolu yorumlar X'te dolup taştı. Biz de bu genç yeteneği araştırma kararı aldık. 

1995 doğumlu olan Burak Yörük'ü Baraj, Aşk Mantık İntikam, Seversin, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde izlesek de en çok 4N1K filmindeki performansıyla hatırlıyoruz. Meğer Yörük'ün ilk oyunculuk deneyimi çok daha eskilere dayanıyormuş.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, ilk olarak Kanal 7'de yayınlanan "Perde" isimli TV dizisinde çocuk oyuncu olarak yer almış.

2005'te henüz 10 yaşındayken oyunculuğa adım atan Burak Yörük, ardından 4N1K ile ilk büyük çıkışını yakalayıp dizilerin aranan başrolü haline geldi. 

Peki, siz Burak Yörük'ün hangi dizilerini seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

