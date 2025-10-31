Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün İlk Dizisindeki Halini Bulduk!

Oruç Furtuna olarak izlediğimiz Yörük'ü pek çok dizide başrol olarak görmüştük fakat Taşacak Bu Deniz'deki performansıyla apayrı bir fenomen yarattı.

Dizi kısa sürede cuma akşamlarına damga vururken Burak Yörük'e gelen övgü dolu yorumlar X'te dolup taştı. Biz de bu genç yeteneği araştırma kararı aldık.

1995 doğumlu olan Burak Yörük'ü Baraj, Aşk Mantık İntikam, Seversin, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde izlesek de en çok 4N1K filmindeki performansıyla hatırlıyoruz. Meğer Yörük'ün ilk oyunculuk deneyimi çok daha eskilere dayanıyormuş.