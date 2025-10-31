Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük'ün İlk Dizisindeki Halini Bulduk!
Genç oyuncu Burak Yörük, TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç karakteriyle adeta fırtına gibi esiyor.
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, ilk olarak Kanal 7'de yayınlanan "Perde" isimli TV dizisinde çocuk oyuncu olarak yer almış.
