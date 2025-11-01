onedio
Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan Dizinin Reklamsız Yayınlanmasına Esprili Gönderme

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 08:47

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de başrol Esme Furtuna'yı canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, geçtiğimiz bölüm dizinin reklamsız yayınlanmasına esprili bir gönderme yaptı. Dizi bitene kadar tuvalet ihtiyacını gideremeyen seyirciye yeni bölüm öncesinde güldüren bir uyarıda bulunan Baysal'ın o paylaşımı viral oldu.

Yeni sezonun en sürprizli işi hiç şüphesiz Taşacak Bu Deniz oldu.

Yeni sezonun en sürprizli işi hiç şüphesiz Taşacak Bu Deniz oldu.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerde yer aldığı dizi büyük beğeni kazanıp cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'nin tahtını devirdi. Reytinglerin yeni galibi olan Taşacak Bu Deniz'in seyircileri sosyal medyadaki aktiflikleriyle de öne çıkarken dizinin geçtiğimiz bölüm reklamsız yayınlanmasıyla ufak çaplı bir kaos yaşanmıştı. Seyirci, heyecanın bitmediği diziyi bırakıp da tuvalet ihtiyacını karşılayamayınca dizinin Esme'si Deniz Baysal Yurtçu, yeni bölüm öncesinde güldüren bir uyarı yaparak seyirciye çok içecek içmemeleri konusunda öneride bulundu.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
