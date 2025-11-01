Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan Dizinin Reklamsız Yayınlanmasına Esprili Gönderme
TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de başrol Esme Furtuna'yı canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, geçtiğimiz bölüm dizinin reklamsız yayınlanmasına esprili bir gönderme yaptı. Dizi bitene kadar tuvalet ihtiyacını gideremeyen seyirciye yeni bölüm öncesinde güldüren bir uyarıda bulunan Baysal'ın o paylaşımı viral oldu.
Yeni sezonun en sürprizli işi hiç şüphesiz Taşacak Bu Deniz oldu.
