En Çok İzlenen Dizi Değişti: 31 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı, Ben Onun Annesiyim dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 31 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz oturdu.

Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de yükselişini sürdürerek yine liderlik koltuğuna oturdu. Taşacak Bu Deniz'i Total'e Arka Sokaklar takip ederken AB ve ABC kategorilerinde eski lider Kızılcık Şerbeti takip etti.

Öte yandan atv'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk 10a bile giremeyerek çok kötü bir performans sergiledi.