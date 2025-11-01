onedio
En Çok İzlenen Dizi Değişti: 31 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

En Çok İzlenen Dizi Değişti: 31 Ekim Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

01.11.2025 - 11:10

31 Ekim Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 31 Ekim Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Kızılcık Şerbeti'nin tahtını iki haftadır deviren Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de liderliği bırakmadı.

İşte, 31 Ekim Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı, Ben Onun Annesiyim dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlandığı 31 Ekim Cuma günü reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu diye merak ederken zirveye TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz oturdu.

Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de yükselişini sürdürerek yine liderlik koltuğuna oturdu. Taşacak Bu Deniz'i Total'e Arka Sokaklar takip ederken AB ve ABC kategorilerinde eski lider Kızılcık Şerbeti takip etti.

Öte yandan atv'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk 10a bile giremeyerek çok kötü bir performans sergiledi.

TOTAL

1.Taşacak Bu Deniz - 9.75

2.Arka Sokaklar - 6.46

3.Kızılcık Şerbeti - 5.50

13.Ben Onun Annesiyim - 2.87

21. Aşk ve Gözyaşı - 1.86

AB

1.Taşacak Bu Deniz - 7.82

2.Kızılcık Şerbeti - 6.23

8.Arka Sokaklar - 2.74

9.Ben Onun Annesiyim - 2.48

20.Aşk ve Gözyaşı - 1.35

ABC1

1.Taşacak Bu Deniz - 9.24

2.Kızılcık Şerbeti - 6.01

6.Arka Sokaklar - 4.22

10.Ben Onun Annesiyim -2.84

22.Aşk ve Gözyaşı - 1.54

