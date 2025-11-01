Yine Gündem Oldu: Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Oyunculuğu Eleştirildi
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterini canlandıran Hande Erçel'in dizisi bir türlü reytinglerde istenileni veremiyor. Aşk ve Gözyaşı'nın final ihtimali güçlenirken bu defa Erçel'in dizideki oyunculuğu gündem oldu. Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisindeki oyunculuğuna sosyal medyadan eleştiri dolu yorumlar geldi.
ATV'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, hala reytinglerde beklenen artışı yaşayamadı.
Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterinin doktoruyla görüştüğü sahne gündem oldu.
Hande Erçel'e gelen eleştirilerden bazıları:
