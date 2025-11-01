Yine Gündem Oldu: Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Oyunculuğu Eleştirildi

Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü kez partner olduğu dizi için yapımcı ve kanal büyük umutlar taşısa da Aşk ve Gözyaşı cuma akşamlarının en az izlenen dizisi oldu.

Aşk ve Gözyaşı'nın reytingleri için oyuncu ve senarist değişikliklerine gidilirken dizinin yeni bölümündeki bir sahne sosyal medyada ortalığı yıktı.