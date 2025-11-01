onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yine Gündem Oldu: Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Oyunculuğu Eleştirildi

Yine Gündem Oldu: Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı Dizisindeki Oyunculuğu Eleştirildi

Hande Erçel yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.11.2025 - 14:28

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterini canlandıran Hande Erçel'in dizisi bir türlü reytinglerde istenileni veremiyor. Aşk ve Gözyaşı'nın final ihtimali güçlenirken bu defa Erçel'in dizideki oyunculuğu gündem oldu. Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı dizisindeki oyunculuğuna sosyal medyadan eleştiri dolu yorumlar geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, hala reytinglerde beklenen artışı yaşayamadı.

ATV'nin yeni sezon için en iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, hala reytinglerde beklenen artışı yaşayamadı.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in üçüncü kez partner olduğu dizi için yapımcı ve kanal büyük umutlar taşısa da Aşk ve Gözyaşı cuma akşamlarının en az izlenen dizisi oldu.

Aşk ve Gözyaşı'nın reytingleri için oyuncu ve senarist değişikliklerine gidilirken dizinin yeni bölümündeki bir sahne sosyal medyada ortalığı yıktı.

Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterinin doktoruyla görüştüğü sahne gündem oldu.

Hande Erçel'in canlandırdığı Meyra karakterinin doktoruyla görüştüğü sahne gündem oldu.

Söz konusu sahnede Hande Erçel'in oyunculuk performansına seyirciden eleştiri dolu yorumlar geldi.

Hande Erçel'e gelen eleştirilerden bazıları:

Hande Erçel'e gelen eleştirilerden bazıları:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın