Fena Patladı: Suvivor Hikmet, Yakın Dostu Poyraz'la Neden Küstüğünü Açıkladı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2025 - 08:17

Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Hikmet, son yarışmada Yiğit Poyraz'la epey yakın dost olmuştu. Instagram'daki takipçileri neden Poyraz hakkında paylaşım yapmadığını ve birbirlerini takipten çıkmalarını sorunca Hikmet fena patladı. Hikmet, Poyraz'ın kendisini ghostladığını ve bu nedenle dostluklarını bitirdiğini açıkladı.

Survivor'un en güçlü yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Hakkında tutuklama kararı olduğu için Survivor'dan aniden ayrılan Hikmet, yurt dışında yaşamaya devam ediyor. Bir yandan da Instagram'ından aktif olarak gezdiği ülkelerden paylaşımlar yapıyor. Survivor'daki yakın dostu Poyraz hakkında uzun süredir paylaşım yapmayan ve birbirlerini takipten çıkan Hikmet'e bu konuda soru sorulunca yarışmacı fena patladı.

Hikmet, Poyraz'ın kendisini remen ghostladığını itiraf etti ve bu nedenle arkadaşlarını bitirdiğini belirtti.

'Arıyorum açmıyor yazıyorum dönmüyor, Instagram’dan 10 dakika sonra paylaşım yapıyor… Beni takmayanın dostluğundan. Şüphe ederim her yerden engelledim.'

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
