Fena Patladı: Suvivor Hikmet, Yakın Dostu Poyraz'la Neden Küstüğünü Açıkladı
Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Hikmet, son yarışmada Yiğit Poyraz'la epey yakın dost olmuştu. Instagram'daki takipçileri neden Poyraz hakkında paylaşım yapmadığını ve birbirlerini takipten çıkmalarını sorunca Hikmet fena patladı. Hikmet, Poyraz'ın kendisini ghostladığını ve bu nedenle dostluklarını bitirdiğini açıkladı.
Survivor'un en güçlü yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Hikmet, Poyraz'ın kendisini remen ghostladığını itiraf etti ve bu nedenle arkadaşlarını bitirdiğini belirtti.
