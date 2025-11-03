Uzak Şehir'de Cihan'ın Dublörü Gündem Olmuştu: Ozan Akbaba, Dublörle İlgili Gerçeği Açıkladı!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in setinden gelen bir fotoğraf sosyal medyada kafa karışıklığı yaratmıştı. Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan'ın dublörüne dair sosyal medyada yayılan fotoğraf 'gerçek mi, yapay zeka mı?' tartışmasının fitilini ateşlemişti.
Ozan Akbaba, dublörüyle ilgili gerçeği açıkladı!
Kaynak: 2. Sayfa
Kanal D'nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'den gelen bir fotoğraf kafaları karıştırdı.
Ozan Akbaba, dublörü olarak servis edilen fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.
