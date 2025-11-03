onedio
Uzak Şehir'de Cihan'ın Dublörü Gündem Olmuştu: Ozan Akbaba, Dublörle İlgili Gerçeği Açıkladı!

Uzak Şehir'de Cihan'ın Dublörü Gündem Olmuştu: Ozan Akbaba, Dublörle İlgili Gerçeği Açıkladı!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 22:20

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in setinden gelen bir fotoğraf sosyal medyada kafa karışıklığı yaratmıştı. Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan'ın dublörüne dair sosyal medyada yayılan fotoğraf 'gerçek mi, yapay zeka mı?' tartışmasının fitilini ateşlemişti.

Ozan Akbaba, dublörüyle ilgili gerçeği açıkladı!

Kaynak: 2. Sayfa

Kanal D'nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'den gelen bir fotoğraf kafaları karıştırdı.

Kanal D'nin sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'den gelen bir fotoğraf kafaları karıştırdı.

Bir izleyicinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta Ozan Akbaba'nın dublörü olarak duyurulan kişinin yapay zeka mı yoksa dublör mü olduğu konusu tartışma yarattı. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Ozan Akbaba, dublörü olarak servis edilen fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.

