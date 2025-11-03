onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Lizge Cömert'in Pazar Akşamı Kendisine Rakip Olan Sevgilisi Bilal Yiğit Koçak'a Tatlı Sataşması Dikkat Çekti

Lizge Cömert'in Pazar Akşamı Kendisine Rakip Olan Sevgilisi Bilal Yiğit Koçak'a Tatlı Sataşması Dikkat Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 20:13

Lizge Cömert, Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisinde Aslı karakterine hayat veriyor ve bu rolüyle de adeta devleşmiş durumda. Kardeşlerim dizisinde birlikte rol aldığı sevgilisi Bilal Yiğit Koçak da dün akşam itibarıyla Bereketli Topraklar dizisiyle kendisine rakip oldu. Bilal Yiğit Koçak'ın dizisiyle ilgili yaptığı paylaşıma kendi dizisinin reklamını yapan Lizge Cömert görenleri tatlılık komasına soktu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu ile başrolleri paylaşan Lizge Cömert, Çarpıntı dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu ile başrolleri paylaşan Lizge Cömert, Çarpıntı dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her daim gündemimizdeki yerini alan Lizge Cömert, bu kez de sevgilisine yaptığı küçük sataşmayla gündemde. Kardeşlerim dizisinde birlikte rol alan Bilal Yiğit Koçak'la yıllardır süren mutlu birlikteliğin ardından, ikili bu kez de karşımıza 'rakip' olarak çıktı.

Bilal Yiğit Koçak da pazar akşamları yayınlanmaya başlayan Bereketli Topraklar'da rol alınca aşıklar arasında tatlı bir atışma yaşandı.

Bilal Yiğit Koçak da pazar akşamları yayınlanmaya başlayan Bereketli Topraklar'da rol alınca aşıklar arasında tatlı bir atışma yaşandı.

Bereketli Topraklar tanıtımını paylaşan Bilal Yiğit Koçak'a Lizge Cömert kendi dizisinin reklamını yaparak yanıt verdi. Bunun üzerine Bilal Yiğit Koçak ise, 'Hep destek tam destektir benim dünya güzelim... Eksik olmasın...' cevabını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın