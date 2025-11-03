Lizge Cömert'in Pazar Akşamı Kendisine Rakip Olan Sevgilisi Bilal Yiğit Koçak'a Tatlı Sataşması Dikkat Çekti
Lizge Cömert, Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisinde Aslı karakterine hayat veriyor ve bu rolüyle de adeta devleşmiş durumda. Kardeşlerim dizisinde birlikte rol aldığı sevgilisi Bilal Yiğit Koçak da dün akşam itibarıyla Bereketli Topraklar dizisiyle kendisine rakip oldu. Bilal Yiğit Koçak'ın dizisiyle ilgili yaptığı paylaşıma kendi dizisinin reklamını yapan Lizge Cömert görenleri tatlılık komasına soktu.
Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu ile başrolleri paylaşan Lizge Cömert, Çarpıntı dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bilal Yiğit Koçak da pazar akşamları yayınlanmaya başlayan Bereketli Topraklar'da rol alınca aşıklar arasında tatlı bir atışma yaşandı.
