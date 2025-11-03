onedio
Çağlar Ertuğrul'un Afili Aşk Dizisinde Kendisine Sıkça Yazılan "Üstsüz Sahneler" İtirafı Bomba Etkisi Yarattı



Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 19:02

Pek çok yapımda rol almasına rağmen özellikle Prens dizisindeki Kaptan Van Dijk karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, 2019 yılında Burcu Özberk'le birlikte rol aldığı Afili Aşk dizisiyle bir kez daha gündeme oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla da çok konuşulan Çağlar Ertuğrul'un dizideki üstsüz sahnelerle ilgili itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul'u Medcezir, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk, Teşkilat gibi yapımların yanı sıra son olarak Prens'te izledik.

Oyunculuk konusundaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Çağlar Ertuğrul, son olarak eski bir paylaşımla adından söz ettirmişti. Ancak bu kez rol aldığı yapımlardan Afili Aşk ile gündeme oturdu.

Çağlar Ertuğrul, 2019 yılında yayınlanan ve başrollerini Burcu Özberk ile paylaştığı Afili Aşk dizisiyle ilgili itirafıyla gündem oldu!

Çağlar Ertuğrul Afili Aşk dizisiyle ilgili, “Afili Aşk zamanı bana sürekli üstsüz sahneler yazmaya çalışıyorlardı. Bir kadın, bir erkeği üstsüz görünce etkilenir mi bilmiyorum. Ben aşırı kaslı biri de değilim. Onlar böyle yazdıkça ben de tiye almaya başladım, göbeğimi özellikle şişiriyordum.” itirafında bulundu.

İtirafın ardından bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.



