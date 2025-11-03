Çağlar Ertuğrul'un Afili Aşk Dizisinde Kendisine Sıkça Yazılan "Üstsüz Sahneler" İtirafı Bomba Etkisi Yarattı
Pek çok yapımda rol almasına rağmen özellikle Prens dizisindeki Kaptan Van Dijk karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, 2019 yılında Burcu Özberk'le birlikte rol aldığı Afili Aşk dizisiyle bir kez daha gündeme oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla da çok konuşulan Çağlar Ertuğrul'un dizideki üstsüz sahnelerle ilgili itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul'u Medcezir, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk, Teşkilat gibi yapımların yanı sıra son olarak Prens'te izledik.
Çağlar Ertuğrul, 2019 yılında yayınlanan ve başrollerini Burcu Özberk ile paylaştığı Afili Aşk dizisiyle ilgili itirafıyla gündem oldu!
İtirafın ardından bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.
