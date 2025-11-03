onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz... Geçtiğimiz Haftanın (27 Ekim - 2 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz... Geçtiğimiz Haftanın (27 Ekim - 2 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 20:51

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat, Güller ve Günahlar... Televizyon ekranlarında adeta reyting savaşları var. Günlük takip ettiğimiz reyting sonuçlarının yanı sıra, geçtiğimiz hafta (27 Ekim-2 Kasım) en çok izlenen diziler de belli oldu. 

Bakalım, geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler izlenmiş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reyting sonuçları ekranlarda yayınlanan 24 dizi için büyük önem taşıyor.

Reyting sonuçları ekranlarda yayınlanan 24 dizi için büyük önem taşıyor.

Yayınlanan tüm diziler reyting zirvesine yerleşmek için çabalarken, belli bir reytingin altında kalan diziler içinse birer birer final kararı alınıyor. Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat, Güller ve Günahlar gibi diziler reytinglerde başarı sağlarken, geçtiğimiz hafta son olarak reytinglerde başarı yakalayamayan Aşk ve Gözyaşı için final kararı alınmıştı.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

27 Ekim-2 Kasım haftasında en çok izlenen diziler belli oldu.

Total:

1. Uzak Şehir

2. Taşacak Bu Deniz

3. Eşref Rüya

4. Halef Köklerin Çağrısı

5. Güller ve Günahlar

AB:

1. Uzak Şehir

2. Taşacak Bu Deniz

3. Eşref Rüya

4. Kızılcık Şerbeti

5. Teşkilat

ABC1:

1. Uzak Şehir

2. Eşref Rüya

3. TaşacakBuDeniz

4. Güller ve Günahlar

5. Veliaht

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın