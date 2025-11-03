Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz... Geçtiğimiz Haftanın (27 Ekim - 2 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Eşref Rüya, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat, Güller ve Günahlar... Televizyon ekranlarında adeta reyting savaşları var. Günlük takip ettiğimiz reyting sonuçlarının yanı sıra, geçtiğimiz hafta (27 Ekim-2 Kasım) en çok izlenen diziler de belli oldu.

Bakalım, geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler izlenmiş?