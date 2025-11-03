onedio
21 Yıllık Sır Açığa Çıkıyor: Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin Esme'nin Kızı Olduğu Ortaya mı Çıkıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.11.2025 - 23:07

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Kızılcık Şerbeti'ni sarsılmaz tahtından eden Taşacak Bu Deniz dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Eleni'nin annesini aradığını öğrenen Esme, onun kendi kızı olduğuna dair şüpheleri içinde barındırıyor. Şerif'ten hesap soran Esme'nin acısı dinecek mi, merak konusu...

Taşacak Bu Deniz 5. bölüm 2. fragmanı detaylarını birlikte inceleyelim!

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 5. bölümüyle fırtına gibi esecek!

Geçtiğimiz bölümün sonunda gerçekler bir miktar da olsa ortaya çıkmak üzereyken neler yaşanacağı merak konusu olmuştu. Yeni bölümden gelen ikinci fragmanda, Esme'nin Eleni'nin annesini aramak için geldiğini öğrenmesi ortalığı karıştırdı. 

Hangi gelişmelerin yaşanacağı henüz bilinmese de Taşacak Bu Deniz resmi hesabı '21 yıllık sır perdesi aralanıyor' diyerek yeni bölüm fragmanını paylaştı. Esme'nin Eleni'nin annesini aradığını öğrendikten sonra Şerif'e 'O benim kızım mı?' diye sorması yürekleri dağladı.

Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm 2. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
