21 Yıllık Sır Açığa Çıkıyor: Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin Esme'nin Kızı Olduğu Ortaya mı Çıkıyor?

Geçtiğimiz bölümün sonunda gerçekler bir miktar da olsa ortaya çıkmak üzereyken neler yaşanacağı merak konusu olmuştu. Yeni bölümden gelen ikinci fragmanda, Esme'nin Eleni'nin annesini aramak için geldiğini öğrenmesi ortalığı karıştırdı.

Hangi gelişmelerin yaşanacağı henüz bilinmese de Taşacak Bu Deniz resmi hesabı '21 yıllık sır perdesi aralanıyor' diyerek yeni bölüm fragmanını paylaştı. Esme'nin Eleni'nin annesini aradığını öğrendikten sonra Şerif'e 'O benim kızım mı?' diye sorması yürekleri dağladı.