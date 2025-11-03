21 Yıllık Sır Açığa Çıkıyor: Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin Esme'nin Kızı Olduğu Ortaya mı Çıkıyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Kızılcık Şerbeti'ni sarsılmaz tahtından eden Taşacak Bu Deniz dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Eleni'nin annesini aradığını öğrenen Esme, onun kendi kızı olduğuna dair şüpheleri içinde barındırıyor. Şerif'ten hesap soran Esme'nin acısı dinecek mi, merak konusu...
Taşacak Bu Deniz 5. bölüm 2. fragmanı detaylarını birlikte inceleyelim!
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 5. bölümüyle fırtına gibi esecek!
Taşacak Bu Deniz 5. Bölüm 2. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
