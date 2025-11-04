Uzak Şehir'de "Çek Tetiği" Şarkısını Söyleyen Ozan Akbaba'ya Berdan Mardini'den Övgü Dolu Sözler
Reytingleri alt üst eden Uzak Şehir'in yeni bölümüne Ozan Akbaba'nın 'Çek Tetiği' performansı damga vurdu. Sezen Aksu'nun yazıp bestelediği şarkıyı seslendiren Ozan Akbaba'ya sosyal medyadan övgü yağarken şarkının ilk yorumcusu Berdan Mardini de bu performansı es geçmedi.
Ozan Akbaba, dün akşam yayınlanan Uzak Şehir'de Sezen Aksu'nun "Çek Tetiği" adlı parçasını seslendirdi.
İşte Berdan Mardini'nin Ozan Akbaba'ya övgü dolu sözleri:
Ozan Akbaba'nın "Çek Tetiği" performansını da buraya bırakalım:
