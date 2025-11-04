onedio
Uzak Şehir'de "Çek Tetiği" Şarkısını Söyleyen Ozan Akbaba'ya Berdan Mardini'den Övgü Dolu Sözler

Uzak Şehir
Esra Demirci
04.11.2025 - 10:39

Reytingleri alt üst eden Uzak Şehir'in yeni bölümüne Ozan Akbaba'nın 'Çek Tetiği' performansı damga vurdu. Sezen Aksu'nun yazıp bestelediği şarkıyı seslendiren Ozan Akbaba'ya sosyal medyadan övgü yağarken şarkının ilk yorumcusu Berdan Mardini de bu performansı es geçmedi.

Ozan Akbaba, dün akşam yayınlanan Uzak Şehir'de Sezen Aksu'nun "Çek Tetiği" adlı parçasını seslendirdi.

Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan Albora karakterinin türkü söylediği sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ozan Akbaba'nın oyunculuk kadar müziğe olan yeteneği de göz doldururken şarkıyı ilk seslendiren isim olan Berdan Mardini, Akbaba'nın performansına kayıtsız kalamadı. 

Berdan Mardini, Instagram hesabından Ozan Akbaba'nın Uzak Şehir'deki sahnesini paylaşarak uzun bir tebrik metni yazdı.

İşte Berdan Mardini'nin Ozan Akbaba'ya övgü dolu sözleri:

Vay vay vay... Ozan Akbaba 👏👏  bu ne güzel bir duygu maşallah 🥺 

11 yıl önce kraliçemiz Sezen Aksu hanım bana bu şarkıyı gönderdiğinde çok heyecanlanarak okumuştum, senin yorumunla da şu anda tüylerim diken diken oldu.

Helal olsun gerçekten, ne kadar içten ne kadar duygulu yorumlamışsın kardeşim ağzına yüreğine sağlık 🙏

Pazartesi yeni bölümü izlemek için sabırsızlanıyorum, tüm ekibe çok sevgiler. Başarılarınız daim olsun 🙏🌹

Ozan Akbaba'nın "Çek Tetiği" performansını da buraya bırakalım:

