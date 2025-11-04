Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Hırkasını Satın Almaya Kalkan Seyirciden Güldüren Pazarlık
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Furtuna'nın hırkasını bulan seyirci, satıcıyla pazarlığa girişti. Satıcıya hırkayı aldıkları takdirde Adil'i hediye edip etmeyeceklerini soran seyirci, satıcıyı neye uğrattığını şaşırttı.
TRT 1'in fırtına gibi esen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.
Satıcıya "Bunu alana Adil Koçari hediye mi yoksa yok mu?" diye soran seyirci, satıcıyı epey şaşırttı ve "Sorunuz anlaşılmamıştır" yanıtı aldı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
