Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Hırkasını Satın Almaya Kalkan Seyirciden Güldüren Pazarlık

Hikayesi ve oyunculuklarıyla Kızılcık Şerbeti'nin 4 sezonluk tahtını deviren Taşacak Bu Deniz'in her sahnesi gündemden düşmezken bu defa konumuz Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Furtuna'nın hırkası oldu.

Astepe'nin karakteri Adil'in bir sahnede üzerinde olan hırkayı çok beğenen seyirci uzun stalklamalar sonucunda hırkayı buldu fakat bu defa satıcıyla çetin bir pazarlığa tutuştular.