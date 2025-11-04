onedio
Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Hırkasını Satın Almaya Kalkan Seyirciden Güldüren Pazarlık

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.11.2025 - 10:05

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Furtuna'nın hırkasını bulan seyirci, satıcıyla pazarlığa girişti. Satıcıya hırkayı aldıkları takdirde Adil'i hediye edip etmeyeceklerini soran seyirci, satıcıyı neye uğrattığını şaşırttı.

TRT 1'in fırtına gibi esen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Hikayesi ve oyunculuklarıyla Kızılcık Şerbeti'nin 4 sezonluk tahtını deviren Taşacak Bu Deniz'in her sahnesi gündemden düşmezken bu defa konumuz Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Furtuna'nın hırkası oldu.

Astepe'nin karakteri Adil'in bir sahnede üzerinde olan hırkayı çok beğenen seyirci uzun stalklamalar sonucunda hırkayı buldu fakat bu defa satıcıyla çetin bir pazarlığa tutuştular.

Satıcıya "Bunu alana Adil Koçari hediye mi yoksa yok mu?" diye soran seyirci, satıcıyı epey şaşırttı ve "Sorunuz anlaşılmamıştır" yanıtı aldı.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taşacak Bu Deniz ve Adil Furtuna'nın adını daha çok duyacağız gibi görünüyor. Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
