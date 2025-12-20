Evdeki Rutinine Göre Sen Hangi Dünya Şehrine Aitsin?
Belki sen, her köşesi tarih kokan bir şehirde, huzurla kahveni yudumlayan bir Londralı'sın. Ya da düzeni, temizliği ve geleceği seven bir Tokyolu gibi yaşıyorsun. Peki ya o bitmek bilmeyen enerjinle New York'un çılgın ritmini mi yansıtıyorsun?
Hadi gel, çayını al ve koltuğuna yayıl. Günlük, sıradan alışkanlıklarına bakarak, senin için ideal olan o büyük dünya şehrini birlikte bulalım.
1. Sabah uyandığında ilk 30 dakikanı nasıl değerlendiriyorsun?
2. Kahvaltını genellikle nasıl yaparsın?
3. Sabah alarm çalmadan önce uyanıp, güne herkesten önce başlamayı seviyor musun?
4. Evdeki temizlik rutinine ne kadar zaman harcıyorsun?
5. Market alışverişi yaptığında, sepetinde en çok ne bulunur?
6. Evinin etrafındaki sokakların nasıl olmasını istersin?
7. Evinin dışında nasıl bir ulaşım aracını tercih edersin?
8. Yağmurlu bir günde evde ne yapmayı seversin?
Ah be, sen dur durak bilmiyorsun!
Senin için hayat bir sanat.
Sende bir düzen ve disiplin hayranlığı var!
Sen soğukkanlı, konforlu ve entelektüel bir ruha sahipsin!
