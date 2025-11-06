İçiniz Kıpır Kıpır Olacak: Son Yılların En Sevilen Gençlik Dizilerinden 15 Öneri!
Gençlik dizileri hangi yaşta izlenirse izlensin her zaman zevk veren ve mutlu eden dizilerdendir. Biz de gençler ve her zaman genç kalanlar için son yılların en sevilen gençlik dizilerini bir araya getirdik. Favorinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler!
The Sex Lives of College Girls (2021)
Heartstopper (2022)
Heartbreak High (2022)
The Summer I Turned Pretty (2022)
XO, Kitty (2023)
My Life with the Walter Boys (2023)
Gen V (2023)
Class (2023)
Red Rose (2023)
The Buccaneers (2023)
A Time Called You (2023)
One Piece (2023)
One Day (2024)
Geek Girl (2024)
My Lady Jane (2024)
