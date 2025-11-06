onedio
İçiniz Kıpır Kıpır Olacak: Son Yılların En Sevilen Gençlik Dizilerinden 15 Öneri!

İçiniz Kıpır Kıpır Olacak: Son Yılların En Sevilen Gençlik Dizilerinden 15 Öneri!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2025 - 00:07

Gençlik dizileri hangi yaşta izlenirse izlensin her zaman zevk veren ve mutlu eden dizilerdendir. Biz de gençler ve her zaman genç kalanlar için son yılların en sevilen gençlik dizilerini bir araya getirdik. Favorinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler!

The Sex Lives of College Girls (2021)

The Sex Lives of College Girls (2021)

Dört üniversite öğrencisi kendi yollarında ilerlemeye çalışır. Hayat hep planlandığı gibi akmaz; bazen duygular birikir, bazen dağılıp gider. Dizinin anlatımıyla kampüs atmosferi gerçek hissettiriyor. Bi’ şans verin deriz.

Heartstopper (2022)

Heartstopper (2022)

Charlie ve Nick’in birbirini anlama, kabullenme ve yakınlaşma süreçleri çok samimi anlatılıyor. Dizi yüksek duyguları bağırmadan, abartmadan gösteriyor. Küçük anların sıcaklığı her sahnede hissediliyor. Sade ve içten bir gençlik hikayesi.

Heartbreak High (2022)

Heartbreak High (2022)

Bir lisedeki ilişkiler, kimlik arayışları ve arkadaşlıklar bazen karmaşık bazen çok gerçek ilerler. Karakterlerin hataları ve yüzleşmeleri samimi dille anlatılıyor. Gençliğin karmaşasını tam kıvamında veriyor.

The Summer I Turned Pretty (2022)

The Summer I Turned Pretty (2022)

Yaz tatilleri yıllardır aynı sahilde geçerken duygular değişmeye başlar. Aşk, arkadaşlık ve büyümenin karmaşası sade biçimde işleniyor. Yazın ışığı ve gençliğin kırılganlığı iç içe.

XO, Kitty (2023)

XO, Kitty (2023)

Kitty, sevgilisinin yanına taşınmak için Kore’ye gider ama hayat düşündüğü kadar kolay değildir. Yeni okul, yeni arkadaşlıklar ve beklenmedik duygular hızla karışır. Dizi enerji dolu ve sıcak bir anlatıma sahip. Kendi hikayesini yazmaya çalışan bir genci izlemek keyifli.

My Life with the Walter Boys (2023)

My Life with the Walter Boys (2023)

Ailesini kaybeden genç bir kız, kalabalık ve hareketli bir ailenin evinde yaşamaya başlar. Herkesin karakteri farklıdır ve duygular sık sık çatışır. Yorumlara göre layıpla iyileşme arasındaki o yavaş süreç iyi işlenmiş.

Gen V (2023)

Gen V (2023)

Süper güçlere sahip gençler, seçkin bir akademide hem yarışır hem hayatta kalmaya çalışır. Dışarıdan parlak görünen düzenin içinde büyük bir baskı ve politik oyunlar vardır. Dizi, gençliğin hırs ve kırılgan tarafını sert bir dille gösteriyor. Gerilim ve mizah yan yana ilerliyor.

Class (2023)

Class (2023)

Farklı sosyal çevrelerden gelen öğrencilerin bir arada okuduğu prestijli bir okulda tansiyon hiç düşmez. Sınıf farkı, aşk ve hırs sürekli çatışma yaratır. Karakterler gerçek hatalar yapar ve sonuçları ağır olur. Dizi şehir hayatının sert yüzünü gençlik üzerinden anlatıyor.

Red Rose (2023)

Red Rose (2023)

Bir grup genç, eğlence amaçlı indirdikleri uygulamanın hayatlarını kontrol etmeye başladığını fark eder. Başta oyun gibi duran şey tehditkar bir hale gelir. Teknoloji ve kaygı teması güçlü işlenmiş. Yavaş yavaş tırmanan bir gerilimi de var.

The Buccaneers (2023)

The Buccaneers (2023)

Genç Amerikalı kızlar, İngiliz aristokrasisiyle tanışmak üzere Londra’ya gelir. Işıltı ve görgünün ardında güçlü rekabet ve büyük beklentiler saklıdır. Dizi dostluk, aşk ve özgürlük arayışını pastel tonlarla anlatıyor. Tarihsel olsa da çok genç bir ruh taşıyor.

A Time Called You (2023)

A Time Called You (2023)

Bir genç kız, kaybettiği sevgilisini yeniden görebileceği bir zaman yolculuğuna sürüklenir. Aynı yüz, aynı his ama farklı hayatlar karşısına çıkar. Dizi hüzünle umudu dengede tutuyor.

One Piece (2023)

One Piece (2023)

Luffy ve arkadaşları büyük bir hayalin peşinde okyanusa açılır. Dostluk bağı, maceranın her adımında hissedilir. Dizi genç olmanın cesaret ve saf heyecan kısmını iyi taşıyor. Renkli ve capcanlı bir yolculuk sunuyor.

One Day (2024)

One Day (2024)

İki genç yetişkin, yıllar boyunca yolları kesişip duran bir bağ kurar. Dizi ilişkilerin zamanla nasıl şekillendiğini sade bir tonla anlatıyor. Romantizm abartısız ama derin.

Geek Girl (2024)

Geek Girl (2024)

İçe dönük bir genç kız, beklenmedik bir anda moda dünyasına adım atar. Işıltının yanında kaygı ve alışma süreci yoğun bir şekilde hissedilir. Kendini bulma yolculuğu yumuşak bir anlatımla sunulmuş.

My Lady Jane (2024)

My Lady Jane (2024)

Tarihsel bir hikaye ama genç ve özgür bir bakış açısıyla anlatılıyor. Jane, kendi kaderini başkalarının istediği gibi yaşamamak için direnir. Romantizm, mizah ve isyan aynı yolda ilerliyor. Eğlenceli, canlı ve özgür ruhlu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
