Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
IMDb'ye Göre Sıra Dışı Senaryolarıyla İzleyenlerin Favorisi Olan Birbirinden Olağanüstü Filmler

IMDb'ye Göre Sıra Dışı Senaryolarıyla İzleyenlerin Favorisi Olan Birbirinden Olağanüstü Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 17:09

Merhabalar. Yaz aylarında birbirinden harika filmler vizyona girdi. Bazıları aylardır beklediğimiz, bazıları da ansızın karşımıza çıkıp dikkatimizi çeken filmler oldu. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler 10 filmini sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hit Man (2023)

1. Hit Man (2023)

IMDb: 7

Şehrin polis teşkilatında ek iş yapan bir profesör, bir nevi kiralık katil olarak çalışırken bir kadına ilgi duyar. Bu onu tehlikeli bir durumun içine düşürür.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio

2. Bad Boys: Ride or Die (2024)

2. Bad Boys: Ride or Die (2024)

Bu yaz dünyanın en sevilen Bad Boys'u, heyecan verici aksiyon ve aşırı komedinin ikonik karışımıyla geri dönüyor, ancak bu sefer bir değişiklikle: Miami'nin en iyileri artık kaçak durumdadır.

Yönetmenler: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Oyuncular: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

3. Inside Out 2 (2024)

3. Inside Out 2 (2024)

IMDb: 8

İlk filmde Riley'nin çocukluk duygularının anlatıldığı bu yapımın devamında onun gençlik yıllarında yeni duygularla karşılaşması anlatılıyor.

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman

4. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

4. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

IMDb: 7.8

Film, hain savaşçı Furiosa'nın Mad Max'le karşılaşmasından ve takım kurmasından önceki başlangıç ​​hikayesini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

5. Under Paris (2024)

5. Under Paris (2024)

IMDb: 5.2

Paris'i kan gölünden kurtarmak isteyen yaslı bir bilim insanı, Seine Nehri'nde dev bir köpekbalığının ortaya çıkmasıyla trajik geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Xavier Gens

Oyuncular: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Watchers (2024)

6. The Watchers (2024)

IMDb: 5.8

Genç bir sanatçı, Batı İrlanda'da geniş bir ormanda mahsur kalır ve burada sığınacak bir yer bulduktan sonra, her gece gizemli yaratıklar tarafından takip edilen üç yabancının yanında sıkışıp kalır.

Yönetmen: Ishana Shyamalan

Oyuncular: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré

7. The Fall Guy (2024)

7. The Fall Guy (2024)

IMDb: 7

Perişan bir dublör, eski kız arkadaşının gişe rekorları kıran filminin kayıp yıldızını bulmalıdır.

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson

8. Godzilla Minus One (2023)

8. Godzilla Minus One (2023)

IMDb: 7.8

Savaş sonrası Japonya, atom bombasının korkunç gücüyle vaftiz edilen dev bir canavarın formunda yeni bir kriz ortaya çıktığında tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır.

Yönetmen: Takashi Yamazaki

Oyuncular: Minami Hamabe, Ryunosuke Kamiki, Munetaka Aoki

9. Civil War (2024)

9. Civil War (2024)

IMDb: 7.2

İsyancı gruplar Beyaz Saray'a gelmeden önce DC'ye ulaşmak için zamana karşı yarışan bir grup askeriye gazetecisi, Amerika boyunca distopik bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

10. Inside Out (2015)

10. Inside Out (2015)

IMDb: 8.1

Genç Riley, Midwest hayatından koparılıp San Francisco'ya taşındıktan sonra, duyguları - Sevinç, Korku, Öfke, İğrenme ve Üzüntü - yeni bir şehri, evi ve okulu en iyi şekilde nasıl idare edeceği konusunda çatışır.

Yönetmenler: Pete Docter, Ronnie Del Carmen

Oyuncular: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın