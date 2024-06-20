IMDb'ye Göre Sıra Dışı Senaryolarıyla İzleyenlerin Favorisi Olan Birbirinden Olağanüstü Filmler

IMDb: 5.8

Genç bir sanatçı, Batı İrlanda'da geniş bir ormanda mahsur kalır ve burada sığınacak bir yer bulduktan sonra, her gece gizemli yaratıklar tarafından takip edilen üç yabancının yanında sıkışıp kalır.

Yönetmen: Ishana Shyamalan

Oyuncular: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Fouéré