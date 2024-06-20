IMDb'ye Göre Sıra Dışı Senaryolarıyla İzleyenlerin Favorisi Olan Birbirinden Olağanüstü Filmler
IMDb'ye Göre Sıra Dışı Senaryolarıyla İzleyenlerin Favorisi Olan Birbirinden Olağanüstü Filmler
Merhabalar. Yaz aylarında birbirinden harika filmler vizyona girdi. Bazıları aylardır beklediğimiz, bazıları da ansızın karşımıza çıkıp dikkatimizi çeken filmler oldu. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en popüler 10 filmini sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Hit Man (2023)
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2. Bad Boys: Ride or Die (2024)
3. Inside Out 2 (2024)
4. Furiosa: A Mad Max Saga (2024)
5. Under Paris (2024)
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6. The Watchers (2024)
7. The Fall Guy (2024)
8. Godzilla Minus One (2023)
9. Civil War (2024)
10. Inside Out (2015)
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