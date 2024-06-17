'Daha Önce İzlemediğime Bin Pişman Oldum' Diyeceğiniz Birbirinden Şahane Diziler
'Daha Önce İzlemediğime Bin Pişman Oldum' Diyeceğiniz Birbirinden Şahane Diziler
Merhabalar. Bir diziyi izledikten sonra çok beğendiysek hepimizin ağzından aynı cümle çıkar: 'Keşke bunu daha önce izleseydim.' İşte bu içerikte izledikten sonra aynı cümleyi kuracağınız dizileri sizler için listeledik. Eğer dizi listede yoksa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Hazırsanız sizi listeye şöyle alalım.
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1. Ozark (2017 - 2022)
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2. Mr. Queen (2020 - 2021)
3. Breaking Bad (2008 - 2013)
4. After Life (2019 - 2022)
5. Stranger Things (2016 - 2025)
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6. Memorist (2020)
7. Ted Lasso (2020 - 2023)
8. Dark (2017 - 2020)
9. Mozart in the Jungle (2014 - 2018)
10. Glee (2009 - 2015)
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