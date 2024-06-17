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'Daha Önce İzlemediğime Bin Pişman Oldum' Diyeceğiniz Birbirinden Şahane Diziler

'Daha Önce İzlemediğime Bin Pişman Oldum' Diyeceğiniz Birbirinden Şahane Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 13:16

Merhabalar. Bir diziyi izledikten sonra çok beğendiysek hepimizin ağzından aynı cümle çıkar: 'Keşke bunu daha önce izleseydim.' İşte bu içerikte izledikten sonra aynı cümleyi kuracağınız dizileri sizler için listeledik. Eğer dizi listede yoksa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Hazırsanız sizi listeye şöyle alalım.

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1. Ozark (2017 - 2022)

1. Ozark (2017 - 2022)

IMDb: 8.5

Bir mali danışman, ailesini Chicago'dan Missouri Ozarks'a sürükler. Burada bir uyuşturucu patronunu yatıştırmak için para aklamak zorunda kalır.

Yaratıcılar: Bill Dubuque, Mark Williams

Oyuncular: Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz

2. Mr. Queen (2020 - 2021)

2. Mr. Queen (2020 - 2021)

IMDb: 8.6

Dizi, günümüzdeki bir şefin Joseon dönemindeki bir kraliçenin bedeninde sıkışıp kalınca kaosun ortaya çıkmasını konu alıyor.

Oyuncular: Shin Hye-sun, Kim Jung-hyun, Seol In-ah

3. Breaking Bad (2008 - 2013)

3. Breaking Bad (2008 - 2013)

IMDb: 9.5

Ameliyat edilemeyen akciğer kanseri teşhisi konan bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini güvence altına almak için eski bir öğrencisiyle birlikte metamfetamin üretip satmaya başlar.

Yaratıcı: Vince Gilligan

Oyuncular: Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn

4. After Life (2019 - 2022)

4. After Life (2019 - 2022)

IMDb: 8.4

Tony'nin karısı öldükten sonra, onun iyi adam kişiliği, eski dünyasını fırtınaya sokan dürtüsel, umursamaz bir tavırla değişir.

Yaratıcı: Ricky Gervais

Oyuncular: Ricky Gervais, Tom Basden, Tony Way

5. Stranger Things (2016 - 2025)

5. Stranger Things (2016 - 2025)

IMDb: 8.7

Genç bir oğlan ortadan kaybolduğunda, küçük bir kasabada gizli deneyler, korkunç doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın yer aldığı bir gizem ortaya çıkar.

Yaratıcılar: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

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6. Memorist (2020)

6. Memorist (2020)

IMDb: 7.6

Aynı adlı popüler bir webtoondan uyarlanan 'Memorist', doğaüstü güçlere sahip bir dedektif olan Dong Baek'in hikayesini ekranlara taşıyor.

Yaratıcı: Hoo Jae

Oyuncular: Yoo Seung-ho, Lee Se-yeong, Ko Chang-seok

7. Ted Lasso (2020 - 2023)

7. Ted Lasso (2020 - 2023)

IMDb: 8.8

Amerikan kolej futbolu antrenörü Ted Lasso, İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden futbol takımı AFC Richmond'u yönetmek için Londra'ya gider.

Yaratıcılar: Brendan Hunt, Joe Kelly, Bill Lawrence

Oyuncular: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift

8. Dark (2017 - 2020)

8. Dark (2017 - 2020)

IMDb: 8.7

Bir Alman kasabasında geçen dizi, iki küçük çocuğun ortadan kaybolmasının dört aile arasındaki ilişkileri açığa çıkardığı doğaüstü bir değişimi konu alıyor.

Yaratıcılar: Baran bo Odar, Jantje Friese

Oyuncular: Louis Hofmann, Karoline Eichhorn, Lisa Vicari

9. Mozart in the Jungle (2014 - 2018)

9. Mozart in the Jungle (2014 - 2018)

IMDb: 8.1

Aşk, para, hırs ve müzik Mozart in the Jungle'da iç içe geçiyor. Genç obuacı Hailey büyük bir şans elde etmeyi umarken, atılgan yeni şef Rodrigo New York Senfonisini canlandırıyor.

Yaratıcılar: Alex Timbers, Roman Coppola, Jason Schwartzman

Oyuncular: Gael García Bernal, Lola Kirke, Saffron Burrows

10. Glee (2009 - 2015)

10. Glee (2009 - 2015)

IMDb: 6.8

Bir grup hırslı ve uyumsuz genç, tutkulu bir İspanyolca öğretmeninin yönettiği bir glee kulübüne katılarak lisenin sert gerçeklerinden kaçmaya çalışır.

Yaratıcılar: Ian Brennan, Brad Falchuk, Ryan Murphy

Oyuncular: Lea Michele, Jane Lynch, Matthew Morrison

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