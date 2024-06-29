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Suç, Adalet ve İntikam Sahneleriyle İzleyenleri Gerim Gerim Gerecek Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri

Suç, Adalet ve İntikam Sahneleriyle İzleyenleri Gerim Gerim Gerecek Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 12:01

Merhabalar. Son yıllarda yabancı televizyon dünyasında birbirinden harika hikayelere sahip gerilim dizileri ekranlara geldi. Karakterlerin karmaşık olduğu, derin psikolojik olayların yaşandığı ve tehlikenin bir an olsun azalmadığı bu diziler izleyenlerin beğenisini topladı. Bu içerikte son zamanların en popüler gerilim dizilerini sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Last of Us (2023 - )

1. The Last of Us (2023 - )

IMDb: 8.7

Küresel bir salgının medeniyeti yok etmesinden sonra hayatta kalan tecrübeli bir adam, insanlığın son umudu olabilecek 14 yaşındaki bir kızın sorumluluğunu üstlenir.

Yaratıcılar: Neil Druckmann, Craig Mazin

Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv

2. Love, Death & Robots (2019 - )

2. Love, Death & Robots (2019 - )

IMDb: 8.4

Dizi, bilim kurgu, fantazi, korku ve komedi gibi çeşitli türleri kapsayan animasyonlu kısa öykülerden oluşuyor.

Yaratıcı: Tim Miller

Oyuncular: Fred Tatasciore, Scott Whyte, Nolan North

3. All of Us Are Dead (2022 - )

3. All of Us Are Dead (2022 - )

IMDb: 7.5

Bir lise, zombi virüsü salgınının sıfır noktası haline gelir. Kapana kısılmış öğrenciler dışarı çıkmak için mücadele etmeli ya da kuduzlu enfekte olanlardan birine dönüşmelidir.

Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun

4. Kingdom (2019)

4. Kingdom (2019)

IMDb: 6.7

Antik Çin'de geçen dizi, genç bir çocuğun Qin Krallığının en büyük generali olmayı hayal ettikten sonra başına gelen olayları konu alıyor.

Yaratıcı: Shinsuke Sato

Oyuncular: Kento Yamazaki, Ryô Yoshizawa, Masami Nagasawa

5. Sleepy Hollow (2013 - 2017)

5. Sleepy Hollow (2013 - 2017)

IMDb: 7.3

Ichabod Crane yeniden dirilir ve kurucu atalara kadar uzanan bir gizemi çözmek için iki buçuk yüzyıl boyunca zaman içinde dolaşır.

Yaratıcılar: Phillip Iscove, Alex Kurtzman, Roberto Orci

Oyuncular: Tom Mison, Lyndie Greenwood, Nicole Beharie

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6. Goosebumps (2023 - )

6. Goosebumps (2023 - )

IMDb: 6.7

'Goosebumps', doğaüstü güçleri kasabalarına salan beş lise öğrencisinden oluşan bir grubun hikayesini anlatan bir korku dizisidir. Şimdi şehri kurtarmak için birlikte çalışmalılardır.

Yaratıcılar: Rob Letterman, Nicholas Stoller

Oyuncular: Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna

7. Stranger Things (2016 - 2025)

7. Stranger Things (2016 - 2025)

IMDb: 8.7

Genç bir oğlan ortadan kaybolduğunda, küçük bir kasabada gizli deneyler, korkunç doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın yer aldığı bir gizem ortaya çıkar.

Yaratıcılar: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder

8. Supernatural (2005 - 2020)

8. Supernatural (2005 - 2020)

IMDb: 8.4

İki kardeş, avcı olan babalarının izinden giderek canavarlar, iblisler ve yeryüzünde dolaşan tanrılar da dahil olmak üzere pek çok türden kötü doğaüstü varlıklarla savaşırlar.

Yaratıcı: Eric Kripke

Oyuncular: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver

9. From (2022 - )

9. From (2022 - )

IMDb: 7.7

ABD'nin orta kesiminde, giren herkesi hapseden bir şehir vardır. Sakinler bir yandan normallik hissini korumaya ve bir çıkış yolu bulmaya çalışırken, bir yandan da çevredeki ormanın tehditlerine karşı da hayatta kalmak zorundalardır.

Yaratıcı: John Griffin

Oyuncu: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey

10. The Walking Dead: Dead City (2023 - )

10. The Walking Dead: Dead City (2023 - )

IMDb: 7.1

Maggie ve Negan, anakarayla bağlantısı uzun zaman önce kesilmiş, kıyamet sonrası Manhattan'a giderler. Ancak şehir, New York'u kendilerine ait bir dünya haline getiren ölüler ve diğer başka sakinlerle doludur.

Yaratıcı: Eli Jorne

Oyuncu: Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Gaius Charles

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