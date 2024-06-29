Suç, Adalet ve İntikam Sahneleriyle İzleyenleri Gerim Gerim Gerecek Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri
Suç, Adalet ve İntikam Sahneleriyle İzleyenleri Gerim Gerim Gerecek Birbirinden Harika Yabancı Dizi Önerileri
Merhabalar. Son yıllarda yabancı televizyon dünyasında birbirinden harika hikayelere sahip gerilim dizileri ekranlara geldi. Karakterlerin karmaşık olduğu, derin psikolojik olayların yaşandığı ve tehlikenin bir an olsun azalmadığı bu diziler izleyenlerin beğenisini topladı. Bu içerikte son zamanların en popüler gerilim dizilerini sizler için bir araya getirdik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Last of Us (2023 - )
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2. Love, Death & Robots (2019 - )
3. All of Us Are Dead (2022 - )
4. Kingdom (2019)
5. Sleepy Hollow (2013 - 2017)
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6. Goosebumps (2023 - )
7. Stranger Things (2016 - 2025)
8. Supernatural (2005 - 2020)
9. From (2022 - )
10. The Walking Dead: Dead City (2023 - )
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