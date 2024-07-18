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İronik Sahneleriyle İzleyicinin Algılarıyla Oynayan Muhteşem Ötesi Filmler

İronik Sahneleriyle İzleyicinin Algılarıyla Oynayan Muhteşem Ötesi Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 18:09

Merhabalar. İronik filmler izleyenleri hem eğlendiren hem de düşündüren filmlerdir. Bu filmlerde kara mizah, toplumsal eleştiri, algı oyunları, bolca metafor kullanımı ve beklenmeyen olaylar vardır. Bu içerikte sizlere sinema tarihinin en ironik 10 filmini listeledik. Aralarında izledikleriniz varsa yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İzlemeyenlere de şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. Fargo (1996)

1. Fargo (1996)

IMDb: 8.1

Minnesotalı araba satıcısı Jerry Lundegaard'ın işlediği suç, kendisinin ve yandaşlarının beceriksizliği ve hamile olan Marge Gunderson'ın ısrarlı polis çalışmaları nedeniyle başarısızlığa uğrar.

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi

2. Fight Club (1999)

2. Fight Club (1999)

IMDb: 8.8

Film, aşırı uykusuz bir ofis çalışanı ve umursamaz bir sabun üreticisinin, beklenenden çok daha fazlasına dönüşen bir yeraltı dövüş kulübü oluşturmasını konu alıyor.

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

3. Catch-22 (1970)

3. Catch-22 (1970)

IMDb: 7.1

Film, bir adamın, uçuş görevlerini bırakabilmek için çaresiz bir şekilde İkinci Dünya Savaşı sırasında deli sertifikası almaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Mike Nichols

Oyuncular: Alan Arkin, Martin Balsam, Richard Benjamin

4. Burn After Reading (2008)

4. Burn After Reading (2008)

IMDb: 7

Bir CIA ajanına ait gizemli bilgiler içeren bir disk, onu satmaya çalışan iki vicdansız ve aptal spor salonu çalışanının eline geçer.

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

Oyuncular: Brad Pitt, Frances McDormand, George Clooney

5. Pulp Fiction (1994)

5. Pulp Fiction (1994)

IMDb: 8.9

Film, iki mafya tetikçisinin, bir boksörün, bir gangsterle karısının ve bir çift lokanta haydutunun hayatlarının, dört şiddet ve kurtuluş hikâyesinde iç içe geçişini ekranlara taşıyor.

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson

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6. In Bruges (2008)

6. In Bruges (2008)

IMDb: 7.9

Ters giden bir işin ardından tetikçi Ray ve ortağı, Ray'in dünyada olmak isteyeceği son yer olan Belçika'nın Bruges kentindeki acımasız patronlarından emir beklemektedir.

Yönetmen: Martin McDonagh

Oyuncular: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ciarán Hinds

7. The Big Lebowski (1998)

7. The Big Lebowski (1998)

IMDb: 8.1

Aynı adı taşıyan bir milyoner sanılan Jeff 'The Dude' Lebowski, harap olmuş halısının tazminini ister. Onu almasına yardım etmeleri için bowling arkadaşlarından yardım isterken ortalık karışır.

Yönetmenler: Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

8. Office Space (1999)

8. Office Space (1999)

IMDb: 7.6

Film, işlerinden nefret eden üç şirket çalışanının açgözlü patronlarına isyan etmeye karar vermesini konu alıyor.

Yönetmen: Mike Judge

Oyuncular: Ron Livingston, Jennifer Aniston, David Herman

9. Dogtooth (2009)

9. Dogtooth (2009)

IMDb: 7.2

Kontrolcü, manipülatif bir baba, üç yetişkin çocuğunu genişleyen aile kompleksi içinde tutsak ederek sürekli bir çocukluk durumuna kilitler.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia

10. Brazil (1985)

10. Brazil (1985)

IMDb: 7.8

Film, bistopik bir toplumda yaşayan bir bürokratın hayallerindeki kadının peşine düşerken devlet düşmanı haline gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Jonathan Pryce, Kim Greist, Robert De Niro

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