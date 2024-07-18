İronik Sahneleriyle İzleyicinin Algılarıyla Oynayan Muhteşem Ötesi Filmler
İronik Sahneleriyle İzleyicinin Algılarıyla Oynayan Muhteşem Ötesi Filmler
Merhabalar. İronik filmler izleyenleri hem eğlendiren hem de düşündüren filmlerdir. Bu filmlerde kara mizah, toplumsal eleştiri, algı oyunları, bolca metafor kullanımı ve beklenmeyen olaylar vardır. Bu içerikte sizlere sinema tarihinin en ironik 10 filmini listeledik. Aralarında izledikleriniz varsa yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. İzlemeyenlere de şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Fargo (1996)
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2. Fight Club (1999)
3. Catch-22 (1970)
4. Burn After Reading (2008)
5. Pulp Fiction (1994)
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6. In Bruges (2008)
7. The Big Lebowski (1998)
8. Office Space (1999)
9. Dogtooth (2009)
10. Brazil (1985)
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Sizin en sevdiğiniz ironik film hangisi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın...
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