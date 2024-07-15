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Şaşırmaya Hazır mısınız? Finale Doğru İzleyenleri Ters Köşeye Yatıran Birbirinden Harika Filmler

Şaşırmaya Hazır mısınız? Finale Doğru İzleyenleri Ters Köşeye Yatıran Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 13:01

Merhabalar. İzleyeni ters köşe yapan filmler, şaşırtıcı sonlarla izleyicinin beklentilerini tersine çevirir. Bu filmlerde karmaşık karakterler, sahte ipuçları, çok katmanlı senaryo ve yanıltıcı bir hikaye anlatımı söz konusudur. Bu içerikte işte tüm bu saydığımız özellikleri barındıran, yani izlerken finale doğru sizi ters köşe yapacak filmleri bir araya topladık. 

İyi seyirler ve ters köşeler dileriz.

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1. Forgotten (2017)

1. Forgotten (2017)

IMDb: 7.4

Kaçırılan kardeşi son 19 güne dair hiçbir hatırası olmayan farklı bir adam gibi geri döndüğünde Jin-seok, kaçırılma olayının ardındaki gerçeğin peşine düşer.

Yönetmen: Jang Hang-jun

Oyuncular: Kang Ha-neul, Yeon Je Hyung, Kim Mu-yeol

2. The Twin (2022)

2. The Twin (2022)

IMDb: 5.1

Film, bir annenin hayatta kalan ikiz oğluyla ilgili dayanılmaz gerçekle yüzleşmek zorunda kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Taneli Mustonen

Oyuncular: Teresa Palmer, Steven Cree, Barbara Marten

3. The Wretched (2019)

3. The Wretched (2019)

IMDb: 5.8

Anne ve babasının boşanmasıyla mücadele eden asi bir genç çocuk, yandaki kadının teninin altında yaşayan ve komşu gibi davranan bin yaşındaki bir cadıyla karşı karşıya gelir.

Yönetmenler: Brett Pierce, Drew T. Pierce

Oyuncular: John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones

4. Trance (2013)

4. Trance (2013)

IMDb: 6.9

Film, bir sanat müzayedecisinin kayıp bir tabloyu kurtarmak için bir grup suçluyla ve bir hipnoterapistle ortak olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: James McAvoy, Rosario Dawson, Vincent Cassel

5. Marrowbone (2017)

5. Marrowbone (2017)

IMDb: 6.7

Birlikte kalabilmek için sevgili annelerinin ölümünü sır olarak saklayan genç bir adam ve üç küçük kardeşi, yaşadıkları geniş malikanede uğursuz bir varlık tarafından rahatsız edilir.

Yönetmen: Sergio G. Sánchez

Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton

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6. Follow Me (2020)

6. Follow Me (2020)

IMDb: 5.4

Bir sosyal medya yıldızı, VLOG'u için yeni içerik yakalamak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Moskova'ya gider. Daima sınırları zorlayan ve giderek büyüyen bir izleyici kitlesine hitap eden ikili, gizem, aşırılık ve tehlikelerle dolu soğuk bir dünyaya giriş yapar.

Yönetmen: Will Wernick

Oyuncular: Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker

7. The Skin I Live In (2011)

7. The Skin I Live In (2011)

IMDb: 7.6

Geçmiş trajedileri peşini bırakmayan bir plastik cerrah, her türlü hasara dayanıklı bir tür sentetik deri yaratır. Kobay faresi ise gizemli ve değişken bir kadındır.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular: Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet

8. Recalled (2021)

8. Recalled (2021)

IMDb: 6.7

Soo Jin hafızasını kaybettikten sonra rahatsız edici görüntüler görmeye başlar. Kafa karıştırıcı anılarının birbirinden kopuk parçalarını yavaş yavaş bir araya getirirken kocasıyla ilgili şok edici bir gerçekle yüz yüze gelir.

Yönetmen: You-min Seo

Oyuncular: Seo Ye-ji, Kim Kang-woo, Park Bom

9. A Fall from Grace (2020)

9. A Fall from Grace (2020)

IMDb: 5.9

Eski kocasının ilişkisinden bu yana cesareti kırılan Grace Waters, yeni bir aşkla yeniden canlandığını hisseder. Ancak sırlar kısa süreli neşesini aşındırınca Grace'in savunmasız tarafı şiddete başvurur.

Yönetmen: Tyler Perry

Oyuncular: Crystal Fox, Phylicia Rashad, Bresha Webb

10. The Invisible Guest (2016)

10. The Invisible Guest (2016)

IMDb: 8

Genç bir işadamı, içeriden kilitlenmiş bir otel odasında, yanında sevgilisinin cansız bedeniyle uyanır. Prestijli bir avukat tutar ve zamana karşı çılgınca bir yarışta neler olduğunu açıklığa kavuşturmak için bir gece boyunca birlikte çalışırlar.

Yönetmen: Oriol Paulo

Oyuncular: Mario Casas, Ana Wagener, Jose Coronado

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