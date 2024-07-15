Şaşırmaya Hazır mısınız? Finale Doğru İzleyenleri Ters Köşeye Yatıran Birbirinden Harika Filmler
Şaşırmaya Hazır mısınız? Finale Doğru İzleyenleri Ters Köşeye Yatıran Birbirinden Harika Filmler
Merhabalar. İzleyeni ters köşe yapan filmler, şaşırtıcı sonlarla izleyicinin beklentilerini tersine çevirir. Bu filmlerde karmaşık karakterler, sahte ipuçları, çok katmanlı senaryo ve yanıltıcı bir hikaye anlatımı söz konusudur. Bu içerikte işte tüm bu saydığımız özellikleri barındıran, yani izlerken finale doğru sizi ters köşe yapacak filmleri bir araya topladık.
İyi seyirler ve ters köşeler dileriz.
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1. Forgotten (2017)
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2. The Twin (2022)
3. The Wretched (2019)
4. Trance (2013)
5. Marrowbone (2017)
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6. Follow Me (2020)
7. The Skin I Live In (2011)
8. Recalled (2021)
9. A Fall from Grace (2020)
10. The Invisible Guest (2016)
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