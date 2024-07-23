Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Arayanlara Son Zamanların En İyi Mini Dizileri

IMDb: 7.2

On dört yaşındaki Reena Virk arkadaşlarının yanına bir partiye gider ve bir daha eve dönmez. Vahşi cinayetle ilgili olarak yedi genç kız ve bir erkek çocuk suçlanır.

Yaratıcı: Quinn Shephard

Oyuncular: Lily Gladstone, Vritika Gupta, Chloe Guidry