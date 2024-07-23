Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Arayanlara Son Zamanların En İyi Mini Dizileri
Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Arayanlara Son Zamanların En İyi Mini Dizileri
Merhabalar. Mini diziler, tek bir hikayeyi yoğun ve etkileyici bir şekilde anlatarak izleyicilere sıra dışı anlatımlar sunar. Bir sezondan oluşurlar ve bir konuyu derinlemesine işlerler. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en iyi mini dizilerini sizler için listeledik.
Şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Dark Matter (2024 - )
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2. The Haunting of Hill House (2018)
3. Normal People (2020)
4. The Continental (2023)
5. One Day (2024)
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6. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)
7. Behind Her Eyes (2021)
8. Under the Bridge (2024)
9. Sharp Objects (2018)
10. And Then There Were None (2015)
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