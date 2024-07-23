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Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Arayanlara Son Zamanların En İyi Mini Dizileri

Tek Oturuşta Bitirmelik Dizi Arayanlara Son Zamanların En İyi Mini Dizileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 15:24

Merhabalar. Mini diziler, tek bir hikayeyi yoğun ve etkileyici bir şekilde anlatarak izleyicilere sıra dışı anlatımlar sunar. Bir sezondan oluşurlar ve bir konuyu derinlemesine işlerler. Bu içerikte IMDb'ye göre son zamanların en iyi mini dizilerini sizler için listeledik.

Şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. Dark Matter (2024 - )

1. Dark Matter (2024 - )

IMDb: 7.7

Bir adam hayatının alternatif bir versiyonuna kaçırılır. Yaşayabileceği hayatların akıl almaz manzarasının ortasında, gerçek ailesine geri dönmek ve onları en korkunç düşmanı olan kendisinden kurtarmak için yürek parçalayıcı bir yolculuğa çıkar.

Yaratıcı: Blake Crouch

Oyuncular: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga

2. The Haunting of Hill House (2018)

2. The Haunting of Hill House (2018)

IMDb: 8.5

Geçmişle şimdiki zaman arasında gidip gelen parçalanmış bir aile, eski evlerine dair unutulmaz anılarla ve onları oradan uzaklaştıran korkunç olaylarla yüzleşir.

Yaratıcı: Mike Flanagan

Oyuncular: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas

3. Normal People (2020)

3. Normal People (2020)

IMDb: 8.4

Dizi, İrlanda'nın aynı küçük kasabasında yaşayan, farklı kökenlerden gelen Marianne ve Connell'in birbirlerinin romantik hayatlarına girip çıkmalarını konu alıyor.

Oyuncular: Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones, Desmond Eastwood

4. The Continental (2023)

4. The Continental (2023)

IMDb: 7.2

1970'lerin New York şehrinde geçen The Continental, John Wick evreninin ikonik suikastçılar için otel merkezinin kökenini, genç Winston Scott'ın gözünden araştırıyor.

Yaratıcılar: Greg Coolidge, Shawn Simmons, Kirk Ward

Oyuncular: Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada

5. One Day (2024)

5. One Day (2024)

IMDb: 8.1

Emma ve Dexter mezuniyet gecesinde ilk kez tanışırlar. Ancak yarın olduğunda kendi yollarına gitmeleri gerekiyordur.

Yaratıcı: Nicole Taylor

Oyuncular: Leo Woodall, Ambika Mod, Amber Grappy

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6. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)

6. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014)

IMDb: 9.2

Belgesel türündeki bu dizi, uzay ve zamandaki doğa kanunları ve koordinatlara ilişkin keşfimizin araştırılmasını konu alıyor.

Oyuncular: Neil deGrasse Tyson, Christopher Emerson, Keythe Farley

7. Behind Her Eyes (2021)

7. Behind Her Eyes (2021)

IMDb: 7.2

Dizi, bir oğlu olan bekar bir anne olan ve bir psikiyatristin ofisinde yarı zamanlı çalışan Louise'i konu alıyor. Patronuyla bir ilişkiye başlar ve karısıyla alışılmadık bir dostluk kurar.

Yaratıcı: Steve Lightfoot

Oyuncular: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman

8. Under the Bridge (2024)

8. Under the Bridge (2024)

IMDb: 7.2

On dört yaşındaki Reena Virk arkadaşlarının yanına bir partiye gider ve bir daha eve dönmez. Vahşi cinayetle ilgili olarak yedi genç kız ve bir erkek çocuk suçlanır.

Yaratıcı: Quinn Shephard

Oyuncular: Lily Gladstone, Vritika Gupta, Chloe Guidry

9. Sharp Objects (2018)

9. Sharp Objects (2018)

IMDb: 8

Suç muhabiri Camille Preaker, akıl hastalığını tedavi ettikten sonra iki genç kızın cinayetini çözmek için memleketine döner. Ancak kendi şeytanlarıyla da yüzleşmek ve onlarla baş etmek zorunda kalır.

Yaratıcı: Marti Noxon

Oyuncular: Amy Adams, Patricia Clarkson, Chris Messina

10. And Then There Were None (2015)

10. And Then There Were None (2015)

IMDb: 7.8

On yabancı, izole bir adaya davet edilir. Ancak uyumsuz grup, ev sahiplerinin gelişini beklerken havalar bozulur ve kendilerini medeniyetten kopmuş halde bulurlar. Çok yakında misafirler birer birer ölmeye başlayacaklardır.

Oyuncular: Maeve Dermody, Charles Dance, Toby Stephens

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