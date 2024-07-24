Aşka Olan İnancınızı Yeniden Kazandıracak Birbirinden Harika Romantik Filmler

IMDb: 6.8

Sasha ve Marcus dışında herkes Sasha ve Marcus'un bir gün bir araya geleceğini varsayıyordu. 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili şunu merak etmeye başlar: Acaba olabilir mi?

Yönetmen: Nahnatchka Khan

Oyuncular: Ali Wong, Randall Park, James Saito