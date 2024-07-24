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Aşka Olan İnancınızı Yeniden Kazandıracak Birbirinden Harika Romantik Filmler

Aşka Olan İnancınızı Yeniden Kazandıracak Birbirinden Harika Romantik Filmler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 18:05

Merhabalar. Bu içerikte son yılların en iyi romantik filmlerini sizler için listeledik. 'La La Land' filminden tutun da Me Before You'ya kadar aşka inancınızı yeniden kazandıracak 10 romantik filmi burada bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

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1. The Half of It (2020)

1. The Half of It (2020)

IMDb: 6.9

Zeki ama para sıkıntısı çeken genç Ellie Chu, bir sporcuya aşk mektubu yazmayı kabul ettiğinde, onun arkadaşı olmayı ya da ona aşık olmayı beklemiyordur.

Yönetmen: Alice Wu

Oyuncular: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire

2. The Map of Tiny Perfect Things (2021)

2. The Map of Tiny Perfect Things (2021)

IMDb: 6.8

Film, iki gencin aynı günü tekrar tekrar yaşamasının onlara hatırlanacak şeylerin bir haritasını oluşturma olanağı sağlamasını konu alıyor.

Yönetmen: Ian Samuels

Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris

3. Crazy Rich Asians (2018)

3. Crazy Rich Asians (2018)

IMDb: 6.9

Dünya çapında çok satan bir kitaptan uyarlanan bu çağdaş romantik komedi, New Yorklu Rachel Chu'nun erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak için Singapur'a gidişini konu alıyor.

Yönetmen: Jon M. Chu

Oyuncular: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh

4. The Last Letter from Your Lover (2021)

4. The Last Letter from Your Lover (2021)

IMDb: 6.7

Geçmişte ve günümüzde geçen iç içe geçmiş bir çift hikayeyi anlatan bu film, 1965'teki gizli aşk mektuplarından oluşan bir hazinenin ortasındaki yasak aşk ilişkisinin gizemini çözmeye çalışan hırslı bir gazeteciyi konu alıyor.

Yönetmen: Augustine Frizzell

Oyuncular: Shailene Woodley, Joe Alwyn, Wendy Nottingham

5. Always Be My Maybe (2019)

5. Always Be My Maybe (2019)

IMDb: 6.8

Sasha ve Marcus dışında herkes Sasha ve Marcus'un bir gün bir araya geleceğini varsayıyordu. 15 yıl sonra yeniden bir araya gelen ikili şunu merak etmeye başlar: Acaba olabilir mi?

Yönetmen: Nahnatchka Khan

Oyuncular: Ali Wong, Randall Park, James Saito

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6. Me Before You (2016)

6. Me Before You (2016)

IMDb: 7.4

Film, küçük bir kasabadaki bir kızın, yakın zamanda felçli olan, baktığı bir adamla alışılmadık bir bağ kurmasını konu alıyor.

Yönetmen: Thea Sharrock

Oyuncular: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

7. Yesterday (2019)

7. Yesterday (2019)

IMDb: 6.8

Bir müzisyen, Beatles'ın hiç var olmadığı alternatif bir gerçeklikte uyandıktan sonra Dünya üzerinde The Beatles'ı hatırlayabilen tek kişinin kendisi olduğunu fark eder.

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino

8. Sylvie's Love (2020)

8. Sylvie's Love (2020)

IMDb: 6.8

Genç bir kadın, 1950'lerin Harlem'indeki babasının plak dükkanında hevesli bir saksafoncuyla tanışınca aralarındaki aşk, değişen zamanları, coğrafyayı ve mesleki başarıyı aşan sürükleyici bir romantizmi ateşler.

Yönetmen: Eugene Ashe

Oyuncular: Tessa Thompson, Nnamdi Asomugha, Eva Longoria

9. A Star Is Born (2018)

9. A Star Is Born (2018)

IMDb: 7.6

Yaşlanmak ve alkolizm kariyerini kötüye doğru götürürken, bir müzisyen genç bir şarkıcının şöhret kazanmasına yardımcı olur.

Yönetmen: Bradley Cooper

Oyuncular: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott

10. La La Land (2016)

10. La La Land (2016)

IMDb: 8

Kariyerlerini Los Angeles'ta sürdüren bir piyanist ve bir aktris, geleceğe dair hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken birbirlerine aşık olurlar.

Yönetmen: Damien Chazelle

Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

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