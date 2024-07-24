Aşka Olan İnancınızı Yeniden Kazandıracak Birbirinden Harika Romantik Filmler
Aşka Olan İnancınızı Yeniden Kazandıracak Birbirinden Harika Romantik Filmler
Merhabalar. Bu içerikte son yılların en iyi romantik filmlerini sizler için listeledik. 'La La Land' filminden tutun da Me Before You'ya kadar aşka inancınızı yeniden kazandıracak 10 romantik filmi burada bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.
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1. The Half of It (2020)
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2. The Map of Tiny Perfect Things (2021)
3. Crazy Rich Asians (2018)
4. The Last Letter from Your Lover (2021)
5. Always Be My Maybe (2019)
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6. Me Before You (2016)
7. Yesterday (2019)
8. Sylvie's Love (2020)
9. A Star Is Born (2018)
10. La La Land (2016)
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