Adrenalin Tutkunları Buraya! Seyir Zevki Yüksek Heyecanlı Sahneleriyle Son Yılların En İyi Aksiyon Filmleri
Adrenalin Tutkunları Buraya! Seyir Zevki Yüksek Heyecanlı Sahneleriyle Son Yılların En İyi Aksiyon Filmleri
Merhabalar. Heyecan ve gerilim dolu sahnelere sahip aksiyon filmleri tüm sinema severlerin en beğendikleri arasındadır. Bu filmler yoğun tempolu ve tehlikelerle doludur. Hikayede her zaman kahraman ve kötü adam bulunur. Bu içerikte son zamanların en iyi 10 aksiyon filmini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)
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2. Ford v Ferrari (2019)
3. The Invisible Man (2020)
4. The Suicide Squad (2021)
5. No Time to Die (2021)
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6. Black Panther: Wakanda Forever (2022)
7. Everything Everywhere All at Once (2022)
8. Spider-Man: Far from Home (2019)
9. Extraction (2020)
10. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)
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