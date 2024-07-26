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Adrenalin Tutkunları Buraya! Seyir Zevki Yüksek Heyecanlı Sahneleriyle Son Yılların En İyi Aksiyon Filmleri

Adrenalin Tutkunları Buraya! Seyir Zevki Yüksek Heyecanlı Sahneleriyle Son Yılların En İyi Aksiyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 10:10

Merhabalar. Heyecan ve gerilim dolu sahnelere sahip aksiyon filmleri tüm sinema severlerin en beğendikleri arasındadır. Bu filmler yoğun tempolu ve tehlikelerle doludur. Hikayede her zaman kahraman ve kötü adam bulunur. Bu içerikte son zamanların en iyi 10 aksiyon filmini sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)

1. John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)

IMDb: 7.4

John Wick, uluslararası suikastçılar loncasının bir üyesini öldürdükten sonra kaçmaktadır ve başına 14 milyon dolarlık bir ödül konmuştur. Her yerde tetikçilerin hedefi haline gelmiştir.

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

2. Ford v Ferrari (2019)

2. Ford v Ferrari (2019)

IMDb: 8.1

Amerikalı otomobil tasarımcısı Carroll Shelby ve sürücü Ken Miles, 1966'da Le Mans 24 Saat'te Ferrari'yi yenmek için Ford için devrim niteliğinde bir yarış arabası inşa etmek amacıyla şirket müdahalesine ve fizik kurallarına karşı mücadele ediyor.

Yönetmen: James Mangold

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

3. The Invisible Man (2020)

3. The Invisible Man (2020)

IMDb: 7.1

Cecilia'nın tacizci eski sevgilisi kendi canına kıydığında ve servetini ona bıraktığında, onun ölümünün bir aldatmaca olduğundan şüphelenir. Bir dizi tesadüf ölümcül bir hal alırken, Cecilia kimsenin göremediği biri tarafından avlandığını kanıtlamak için çalışır.

Yönetmen: Leigh Whannell

Oyuncular: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

4. The Suicide Squad (2021)

4. The Suicide Squad (2021)

IMDb: 7.2

Süper kötüler Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker ve Belle Reve hapishanesindeki bir grup çılgın dolandırıcı, düşmanlarla dolu uzak Corto Maltese adasına bırakıldıklarında süper gizli, süper karanlık Görev Gücü X'e katılırlar.

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena

5. No Time to Die (2021)

5. No Time to Die (2021)

IMDb: 7.3

James Bond aktif hizmetten ayrılmıştır. CIA'den eski bir arkadaşı olan Felix Leiter yardım istemek için ortaya çıktığında bu huzuru kısa sürer ve Bond tehlikeli yeni teknolojiyle silahlanmış gizemli bir kötü adamın izini sürmeye başlar.

Yönetmen: Cary Joji Fukunaga

Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek

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6. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

6. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

IMDb: 6.7

Wakanda halkı, Kral T'Challa'nın ölümünün yasını tutarken, müdahale eden dünya güçlerinden evlerini korumak için savaşmaya başlar.

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira

7. Everything Everywhere All at Once (2022)

7. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

Orta yaşlı bir Çinli göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varoluşu tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürüklenir.

Yönetmenler: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Oyuncular: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis

8. Spider-Man: Far from Home (2019)

8. Spider-Man: Far from Home (2019)

IMDb: 7.4

Avengers: Endgame (2019) olaylarının ardından, Spider-Man sonsuza dek değişen bir dünyada yeni tehditlerle mücadele etmek için öne çıkmak zorunda kalır.

Yönetmen: Jon Watts

Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

9. Extraction (2020)

9. Extraction (2020)

IMDb: 6.8

Korkusuz bir karaborsa paralı askeri olan Tyler Rake, hapisteki uluslararası bir suç lordunun kaçırılan oğlunu kurtarmak için görevlendirildiğinde kariyerinin en ölümcül çıkarımına girişir.

Yönetmen: Sam Hargrave

Oyuncular: Chris Hemsworth, Bryon Lerum, Ryder Lerum

10. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)

10. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (2023)

IMDb: 7.7

Film, Ethan Hunt ve IMF ekibinin, yanlış ellere düşmeden önce tehlikeli bir silahı bulmaya çalışmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

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