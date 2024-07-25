İzleyenlerin "Bitirdikten Sonra Boşluğa Düştüm" Dedikleri Birbirinden Olağanüstü Diziler
İzleyenlerin "Bitirdikten Sonra Boşluğa Düştüm" Dedikleri Birbirinden Olağanüstü Diziler
Merhabalar. Bazı diziler vardır ki final yapmasına rağmen izleyenler tarafından asla unutulmaz, yeni bölümü gelmediği için hayranlarında bir boşluk yaratır. Bu içerikte dizikoliklerin 'bittikten sonra boşluğa düştüm' dedikleri dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Dynasty (2017–2022)
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2. Doom at Your Service (2021)
3. New Amsterdam (2018–2023)
4. Mad Men (2007–2015)
5. The Sopranos (1999–2007)
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6. Bloodhounds (2023 - )
7. Young Sheldon (2017–2024)
8. Duty After School (2023 - )
9. The Wire (2002–2008)
10. The Last Kingdom (2015–2022)
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Peki sizin bitirdikten sonra boşluğa düştüm dediğiniz dizi hangisi? Yorumlara buyrun...
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