İzleyenlerin "Bitirdikten Sonra Boşluğa Düştüm" Dedikleri Birbirinden Olağanüstü Diziler

IMDb: 7.9

Tak Dong Kyung, beklenmedik bir kaderle karşılaşana ve Myul Mang ile yüz günlük bir sözleşme imzalayana kadar oldukça sıradan bir hayat yaşıyor ve her şeyini riske atıyordur.

Oyuncular: Park Bo-young, Seo In-Guk, Lee Soo-hyuk