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İzleyenlerin "Bitirdikten Sonra Boşluğa Düştüm" Dedikleri Birbirinden Olağanüstü Diziler

İzleyenlerin "Bitirdikten Sonra Boşluğa Düştüm" Dedikleri Birbirinden Olağanüstü Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 13:49

Merhabalar. Bazı diziler vardır ki final yapmasına rağmen izleyenler tarafından asla unutulmaz, yeni bölümü gelmediği için hayranlarında bir boşluk yaratır. Bu içerikte dizikoliklerin 'bittikten sonra boşluğa düştüm' dedikleri dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Dynasty (2017–2022)

1. Dynasty (2017–2022)

IMDb: 7.3

DiziAmerika'nın en zengin iki ailesinin servetleri ve çocukları üzerinde kontrol sahibi olmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

Yaratıcılar: Sallie Patrick, Stephanie Savage, Josh Schwartz

Oyuncular: Elizabeth Gillies, Rafael de la Fuente, Robert Christopher Riley

2. Doom at Your Service (2021)

2. Doom at Your Service (2021)

IMDb: 7.9

Tak Dong Kyung, beklenmedik bir kaderle karşılaşana ve Myul Mang ile yüz günlük bir sözleşme imzalayana kadar oldukça sıradan bir hayat yaşıyor ve her şeyini riske atıyordur.

Oyuncular: Park Bo-young, Seo In-Guk, Lee Soo-hyuk

3. New Amsterdam (2018–2023)

3. New Amsterdam (2018–2023)

IMDb: 8

Dizi, yeni bir tıbbi müdürün, Amerika'nın en eski kamu hastanesindeki sistemi iyileştirmek için kuralları çiğnemesini konu alıyor.

Oyuncular: Ryan Eggold, Janet Montgomery, Jocko Sims

4. Mad Men (2007–2015)

4. Mad Men (2007–2015)

IMDb: 8.7

1960'ların başında New York'un en prestijli reklam ajanslarından birinin hikayesini anlatan dizi, firmanın en gizemli ama son derece yetenekli reklam yöneticilerinden biri olan Donald Draper'a odaklanıyor.

Yaratıcı: Matthew Weiner

Oyuncular: Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser

5. The Sopranos (1999–2007)

5. The Sopranos (1999–2007)

IMDb: 9.2

New Jersey mafya babası Tony Soprano, zihinsel durumunu etkileyen ev ve iş hayatındaki kişisel ve profesyonel sorunlarla uğraşır ve bu da onu profesyonel psikiyatrik danışmanlık almaya yöneltir.

Yaratıcı: David Chase

Oyuncular: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco

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6. Bloodhounds (2023 - )

6. Bloodhounds (2023 - )

IMDb: 8.1

Borçlarını ödemek için üç cesur genç, zengin ve güçlülerin zayıfları avlamasına karşı koyarak tefecilik işine atılır.

Yaratıcı: Jeong Chan

Oyuncular: Woo Do-Hwan, Lee Sang-yi, Huh Joon-ho

7. Young Sheldon (2017–2024)

7. Young Sheldon (2017–2024)

IMDb: 7.7

Sheldon Cooper, bir çocuk dahidir ama etrafındakiler öyle mi? Dizi, sosyal açıdan yetersiz olan Sheldon'ın karşı karşıya olduğu bazı benzersiz zorlukları konu alıyor.

Yaratıcılar: Chuck Lorre, Steven Molaro

Oyuncular: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber

8. Duty After School (2023 - )

8. Duty After School (2023 - )

IMDb: 6.8

Dizi, ülke çapındaki tüm öğrencilerin CSAT öncesinde tanımlanamayan nesnelere karşı mücadelesini ve ekstra puanlar için kıyasıya rekabet etmesini konu alıyor.

Oyuncular: Kwon Eun-bin, Kim Ki-hae, Kim Min-chul

9. The Wire (2002–2008)

9. The Wire (2002–2008)

IMDb: 9.3

Dizi, Baltimore uyuşturucu mekanlarının uyuşturucu satıcıları ve kolluk kuvvetlerinin gözünden hikayesini konu alıyor.

Yaratıcı: David Simon

Oyuncular: Dominic West, Lance Reddick, Sonja Sohn

10. The Last Kingdom (2015–2022)

10. The Last Kingdom (2015–2022)

IMDb: 8.5

Büyük Alfred, krallığını İskandinav istilacılarından korurken, Sakson olarak doğan ancak Vikingler tarafından yetiştirilen Uhtred atalarından kalma doğuştan gelen hakkını talep etmeye çalışır.

Oyuncular: Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Arnas Fedaravicius

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Peki sizin bitirdikten sonra boşluğa düştüm dediğiniz dizi hangisi? Yorumlara buyrun...

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