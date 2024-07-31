'The Wire' Dizisini Gözünü Kırpmadan İzleyenlere Birbirinden Olağanüstü Film Önerileri
'The Wire' Dizisini Gözünü Kırpmadan İzleyenlere Birbirinden Olağanüstü Film Önerileri
Merhabalar. HBO tarafından 2002-2008 yılları arasında ekranlara gelen 'The Wire' dizisi tüm zamanların en en iyi yapımlarından biri. Baltimore şehrinde geçen dizi, uyuşturucu ticareti, liman işçileri, şehir yönetimi, eğitim sistemi ve basın gibi konuları harika bir şekilde işliyor, adeta Amerikan toplumunun farklı yönlerini ekranlara yansıtıyor. Dizinin üzerinden yıllar geçse bile hâlâ çok konuşuluyor. Bu içerikte 'The Wire'ı çok özleyenlerin izleyebileceği 10 filmi listeledik. Her biri dramatik hikayesiyle izleyenlere 'The Wire'ı hatırlatıyor diyebiliriz.
Şimdiden iyi seyirler.
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1. Serpico (1973)
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2. Dog Day Afternoon (1975)
3. State of Grace (1990)
4. Boyz n the Hood (1991)
5. State of Play (2009)
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6. End of Watch (2012)
7. Triple 9 (2016)
8. Shot Caller (2017)
9. White Boy Rick (2018)
10. The Standoff at Sparrow Creek (2018)
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