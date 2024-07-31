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'The Wire' Dizisini Gözünü Kırpmadan İzleyenlere Birbirinden Olağanüstü Film Önerileri

'The Wire' Dizisini Gözünü Kırpmadan İzleyenlere Birbirinden Olağanüstü Film Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 11:45

Merhabalar. HBO tarafından 2002-2008 yılları arasında ekranlara gelen 'The Wire' dizisi tüm zamanların en en iyi yapımlarından biri. Baltimore şehrinde geçen dizi, uyuşturucu ticareti, liman işçileri, şehir yönetimi, eğitim sistemi ve basın gibi konuları harika bir şekilde işliyor, adeta Amerikan toplumunun farklı yönlerini ekranlara yansıtıyor. Dizinin üzerinden yıllar geçse bile hâlâ çok konuşuluyor. Bu içerikte 'The Wire'ı çok özleyenlerin izleyebileceği 10 filmi listeledik. Her biri dramatik hikayesiyle izleyenlere 'The Wire'ı hatırlatıyor diyebiliriz.

Şimdiden iyi seyirler.

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1. Serpico (1973)

1. Serpico (1973)

IMDb: 7.7

Frank Serpico adında dürüst bir New York polisi, teşkilattaki yaygın yolsuzluk olayları hakkında ihbarda bulunur ancak yoldaşları ona sırt çevirir.

Yönetmen: Sidney Lumet

Oyuncular: Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe

2. Dog Day Afternoon (1975)

2. Dog Day Afternoon (1975)

IMDb: 8

Üç amatör banka soyguncusu bir bankayı soymayı planlar. Güzel, basit bir soygundur bu: İçeri gir, parayı al ve kaç. Ne yazık ki sözde karmaşık olmayan soygun, ters gidebilecek her şeyin ters gitmesiyle aniden tuhaf bir kabusa dönüşür.

Yönetmen: Sidney Lumet

Oyuncular: Al Pacino, John Cazale, Penelope Allen

3. State of Grace (1990)

3. State of Grace (1990)

IMDb: 7.2

Bostonlu bir polis, memleketine dönmek ve en yakın arkadaşının kardeşi tarafından yönetilen mafyaya sızmak üzere işe alınır.

Yönetmen: Phil Joanou

Oyuncular: Sean Penn, Ed Harris, Gary Oldman

4. Boyz n the Hood (1991)

4. Boyz n the Hood (1991)

IMDb: 7.8

Film, Los Angeles'ın Crenshaw gettosunda yaşayan üç genç erkeğin hayatlarını konu alıyor ve ırk, ilişkiler, şiddet ve gelecek beklentileri gibi konuları ekranlara taşıyor.

Yönetmen: John Singleton

Oyuncular: Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburne, Hudhail Al-Amir

5. State of Play (2009)

5. State of Play (2009)

IMDb: 7.1

Bir kongre asistanı öldürüldüğünde, Washington, D.C.'deki bir gazeteci eski üniversite arkadaşı olan Temsilciler Meclisi üyesini ilgilendiren davayı araştırmaya başlar.

Yönetmen: Kevin Macdonald

Oyuncular: Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck

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6. End of Watch (2012)

6. End of Watch (2012)

IMDb: 7.6

Belgesel tarzında çekilen bu film, Los Angeles'ta yaşayan iki genç polis memurunun günlük rutinlerini, ortak ve arkadaş olmalarını ve kendilerinden daha büyük suç güçleriyle karşılaştıklarında neler yaşadıklarını konu alıyor.

Yönetmen: David Ayer

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michael Peña, Anna Kendrick

7. Triple 9 (2016)

7. Triple 9 (2016)

IMDb: 6.3

Suçlulardan ve yozlaşmış polislerden oluşan bir çete, şehrin dört bir yanındaki en büyük soygunu gerçekleştirmek için bir polis memurunun cinayetini planlar.

Yönetmen: John Hillcoat

Oyuncular: Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie

8. Shot Caller (2017)

8. Shot Caller (2017)

IMDb: 7.3

Yeni serbest bırakılan bir mahkum, çetesinin liderleri tarafından Güney Kaliforniya sokaklarında acımasız bir rakip çeteyle büyük bir suç işlemeye zorlanır.

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Oyuncular: Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Lake Bell

9. White Boy Rick (2018)

9. White Boy Rick (2018)

IMDb: 6.5

Film, 1980'lerde FBI için gizli muhbir olan ve sonunda uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanıp müebbet hapse mahkûm edilen genç Richard Wershe Jr.'ın hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Yann Demange

Oyuncular: Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley

10. The Standoff at Sparrow Creek (2018)

10. The Standoff at Sparrow Creek (2018)

IMDb: 6.1

Film, eski bir polis ve milis adamının, bir polis cenazesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıyı araştırmasını konu alıyor.

Yönetmen: Henry Dunham

Oyuncular: James Badge Dale, Chris Mulkey, Brian Geraghty

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