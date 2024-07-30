Komik ve Fantastik Senaryolarıyla İzleyen Herkesin Bayıldığı 2024 Yılının En İyi Animasyon Filmleri
Komik ve Fantastik Senaryolarıyla İzleyen Herkesin Bayıldığı 2024 Yılının En İyi Animasyon Filmleri
Merhabalar. Animasyon filmleri genellikle fantastik, bilim kurgu, komedi veya macera gibi türlerde izleyicinin karşısına çıkar. Bu filmler görsel olarak zengindir ve bolca aksiyon sahnesi içerir. Üstelik sadece çocuklara değil yetişkinlere de göredir. Bu içerikte benzersiz senaryolarıyla 2024 yılının en çok izlenen animasyon filmlerini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz.
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1. Inside Out 2
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2. Kung Fu Panda 4
3. Despicable Me 4
4. Orion and the Dark
5. The Tiger's Apprentice
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6. My Oni Girl
7. No Time to Spy: A Loud House Movie
8. The Casagrandes Movie
9. Big City Greens the Movie: Spacecation
10. Thelma the Unicorn
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