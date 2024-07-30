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Komik ve Fantastik Senaryolarıyla İzleyen Herkesin Bayıldığı 2024 Yılının En İyi Animasyon Filmleri

Komik ve Fantastik Senaryolarıyla İzleyen Herkesin Bayıldığı 2024 Yılının En İyi Animasyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 22:01

Merhabalar. Animasyon filmleri genellikle fantastik, bilim kurgu, komedi veya macera gibi türlerde izleyicinin karşısına çıkar. Bu filmler görsel olarak zengindir ve bolca aksiyon sahnesi içerir. Üstelik sadece çocuklara değil yetişkinlere de göredir. Bu içerikte benzersiz senaryolarıyla 2024 yılının en çok izlenen animasyon filmlerini sizler için derledik. Şimdiden iyi seyirler dileriz.

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1. Inside Out 2

1. Inside Out 2

IMDb: 7.8

Riley'nin ergenliğe girdiği ve bunun sonucunda yepyeni, daha karmaşık duygular deneyimlediği bir devam filmi bu. Riley ergenlik yıllarına uyum sağlamaya çalışırken eski duyguları da değiştirilme olasılığına uyum sağlamaya çalışır.

Yönetmen: Kelsey Mann

Seslendirenler: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman

2. Kung Fu Panda 4

2. Kung Fu Panda 4

IMDb: 6.3

Po, Barış Vadisi'nin Ruhsal Lideri olmak üzere seçildikten sonra yeni bir Ejderha Savaşçısı bulup eğitmesi gerekir. Kötü bir büyücü ise Po'nun yendiği tüm usta kötüleri ruh alemine geri çağırmayı planlamaktadır.

Yönetmenler: Mike Mitchell, Stephanie Stine

Seslendirenler: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis

3. Despicable Me 4

3. Despicable Me 4

IMDb: 6.3

Gru, Lucy, Margo, Edith ve Agnes, babasına eziyet etmeye niyetli Gru Jr. adlı yeni bir üyeyi aileye kabul ederler. Gru, Maxime Le Mal ve kız arkadaşı Valentina'da yeni bir düşmanla karşı karşıya kalır ve aile kaçmak zorunda kalır.

Yönetmenler: Chris Renaud, Patrick Delage

Seslendirenler: Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin

4. Orion and the Dark

4. Orion and the Dark

IMDb: 6.3

Aktif bir hayal gücüne sahip bir çocuk, yeni arkadaşı Dark adlı dev, gülümseyen bir yaratıkla birlikte gece boyunca unutulmaz bir yolculukta korkularıyla yüzleşir.

Yönetmen: Sean Charmatz

Seslendirenler: Jacob Tremblay, Paul Walter Hauser, Colin Hanks

5. The Tiger's Apprentice

5. The Tiger's Apprentice

IMDb: 5.7

Çinli-Amerikalı bir çocuk olan Tom Lee, büyükannesinin ölümünden sonra konuşan kaplan Bay Hu'ya çıraklık etmek ve eski bir anka kuşunun yeni koruyucusu olmak için eski büyüleri öğrenmek zorunda kalır.

Yönetmenler: Raman Hui, Yong Duk Jhun, Paul Watling

Seslendirenler: Henry Golding, Brandon Soo Hoo, Lucy Liu

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6. My Oni Girl

6. My Oni Girl

IMDb: 6

Bir lise öğrencisinin hayatı, insan dünyasında bir görevde bir oni (şeytan) kızla tanıştığında beklenmedik bir hal alır.

Yönetmen: Tomotaka Shibayama

Seslendirenler: Kenshô Ono, Miyu Tomita, Kanon Amane

7. No Time to Spy: A Loud House Movie

7. No Time to Spy: A Loud House Movie

IMDb: 6.5

Lincoln ve Loudlar, yeni Gran-Gran'ları Myrtle'ı tropikal bir düğün kutlamasıyla aileye kabul etmekten mutluluk duyarlar. Ancak Myrtle'ın gizli ajan geçmişinden eski bir düşmanın adada belirmesiyle şenlikler kısa kesilir.

Yönetmen: Kyle Marshall

Seslendirenler: Bentley Griffin, Alex Cazares, Piotr Michael

8. The Casagrandes Movie

8. The Casagrandes Movie

IMDb: 5.6

Meksika'ya yaptığı sürpriz bir aile gezisinin ardından Ronnie Anne'in doğum günü planları rayından çıkınca, kendi işini yapabilecek kadar olgun olduğunu kanıtlamaya kararlıdır. Bu kıyamet potansiyeli olan eski bir yarı tanrıyla yüzleşmek anlamına gelse bile.

Yönetmen: Miguel Puga

Seslendirenler: Carlos Alazraqui, Izabella Alvarez, Sergio Aragonés

9. Big City Greens the Movie: Spacecation

9. Big City Greens the Movie: Spacecation

IMDb: 6.4

Ailesinin tatilini daha başlamadan mahveden Cricket, ailesini uzayda deneysel bir çiftçilik görevi için gönüllü olarak görevlendirerek hatalarını düzeltmeye çalışır.

Yönetmen: Anna O'Brian

Seslendirenler: Anna Akana, Darin De Paul, Renée Elise Goldsberry

10. Thelma the Unicorn

10. Thelma the Unicorn

IMDb: 5.8

Nadir görülen pembe ve sim dolu bir kader anı, Thelma the Pony'nin tek boynuzlu at olma isteğini gerçekleştirdiğinde, beklenmedik bir bedelle anında uluslararası pop-süperstar yıldızlığına yükselir.

Yönetmenler: Jared Hess, Lynn Wang

Seslendirenler: Brittany Howard, Will Forte, Jon Heder

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