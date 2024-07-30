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Günün Stresini Üzerinden Atmak İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

Günün Stresini Üzerinden Atmak İsteyenlere Birbirinden Muhteşem Film Önerileri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 19:01

Merhabalar. Rahatlatıcı filmler, insanların tekrar tekrar izlediği filmlerdir çünkü izleyicilere bir aşinalık, nostalji, rahatlama ve duygusal rahatlık hissi verir. Bu filmlerde genellikle olumlu duygular ve mutlu sonlar vardır. Siz de stresli bir gün geçirdiyseniz ve biraz olsun rahatlamak için bir film izlemek istiyorsanız bu liste tam da size göre! Bu içerikte hepsi birbirinden eğlenceli, neşeli ve rahatlatıcı filmleri sizler için bir araya topladık. İyi seyirler dileriz.

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1. The Grand Budapest Hotel (2014)

1. The Grand Budapest Hotel (2014)

IMDb: 8.1

Bir yazar, üst sınıf bir otelin yaşlı sahibiyle karşılaşır ve adam ona otelin görkemli yıllarında olağanüstü bir kapıcının altında lobi görevlisi olarak çalıştığı ilk yıllarını anlatır.

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

2. Dead Poets Society (1989)

2. Dead Poets Society (1989)

IMDb: 8.1

Bağımsız karakterli bir öğretmen olan John Keating, 1959'da bir zamanlar yıldız bir öğrenci olduğu prestijli New England erkek yatılı okuluna geri döner ve öğrencilerini kendini ifade etme konusunda zirveye taşımak için şiiri kullanır.

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

3. Mean Girls (2004)

3. Mean Girls (2004)

IMDb: 7.1

Cady Heron, yeni okulundaki A sınıfı kız grubu The Plastics'te popülerdir, ta ki alfa Plastic Regina George'un eski erkek arkadaşı Aaron Samuels'a aşık olma hatasını yapana kadar...

Yönetmen: Mark Waters

Oyuncular: Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Rachel McAdams

4. Soul (2020)

4. Soul (2020)

IMDb: 8

Joe, hayatı beklediği gibi gitmeyen bir ortaokul bando öğretmenidir. Gerçek tutkusu cazdır. Ancak birinin tutkusunu bulmasına yardımcı olmak için başka bir aleme gittiğinde ruha sahip olmanın ne anlama geldiğini kısa sürede keşfeder.

Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers

Oyuncular: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton

5. The Nice Guys (2016)

5. The Nice Guys (2016)

IMDb: 7.4

1970'lerde Los Angeles'ta geçen film, uyumsuz bir çift özel dedektifin kayıp bir kızı ve bir porno yıldızının gizemli ölümünü araştırmasını konu alıyor.

Yönetmen: Shane Black

Oyuncular: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice

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6. Bridget Jones's Diary (2001)

6. Bridget Jones's Diary (2001)

IMDb: 6.8

Bridget Jones, kişisel bir günlük tuttuğu bir yılda aşkı ararken aynı zamanda kendini geliştirmeye kararlıdır. Ancak karşısına çıkan iki adam işleri karıştırır.

Yönetmen: Sharon Maguire

Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

7. Yes Man (2008)

7. Yes Man (2008)

IMDb: 6.8

Carl Allen çıkmazdadır ve geleceği olmadığını düşünür. Ta ki çok basit bir fikre dayanan kişisel gelişim programına kaydolduğu güne kadar: Her şeye evet de!

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

8. Encanto (2021)

8. Encanto (2021)

IMDb: 7.2

Kolombiyalı genç bir kız, ailesinde sihirli güçleri olmayan tek kişi olmanın getirdiği hayal kırıklığıyla yüzleşmek zorundadır.

Yönetmenler: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Oyuncular: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo

9. Palm Springs (2020)

9. Palm Springs (2020)

IMDb: 7.4

Nyles ve Sarah kendilerini bir zaman döngüsünde sıkışmış ve aynı günü tekrar tekrar yaşarken bulurlar. Bu süre zarfında birbirlerine çekilirler ancak bazı ifşalar filizlenen aşklarını tehdit eder.

Yönetmen: Max Barbakow

Oyuncular: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

10. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

10. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

IMDb: 7.3

Hem kendisi hem de bir meslektaşı işini kaybetmek üzereyken, Walter hayal edebileceğinden daha sıra dışı bir maceraya atılarak harekete geçer.

Yönetmen: Ben Stiller

Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly

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