Boğdu Boğdu Duvara Attı! İzleyenlerin Fenalık Geçirmesine Rağmen Çok Beğendiği Harika Filmler

Merhabalar. Öyle filmler vardır ki senaryosu muhteşem olsa bile izlerken fenalık geçirir, gerim gerim gelirsiniz. Bu içerikte izleyenlerin 'beni boğdu boğdu duvara attı' diye yorumladıkları filmleri sizler için derledik. Bakalım bu filmleri izlerken ne hissedeceksiniz? İyi seyirler dileriz.