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Boğdu Boğdu Duvara Attı! İzleyenlerin Fenalık Geçirmesine Rağmen Çok Beğendiği Harika Filmler

Boğdu Boğdu Duvara Attı! İzleyenlerin Fenalık Geçirmesine Rağmen Çok Beğendiği Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 10:01

Merhabalar. Öyle filmler vardır ki senaryosu muhteşem olsa bile izlerken fenalık geçirir, gerim gerim gelirsiniz. Bu içerikte izleyenlerin 'beni boğdu boğdu duvara attı' diye yorumladıkları filmleri sizler için derledik. Bakalım bu filmleri izlerken ne hissedeceksiniz? İyi seyirler dileriz.

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1. Compartment Number 6 (2021)

1. Compartment Number 6 (2021)

IMDb: 7.2

Bir tren kutup dairesine doğru yol alırken, iki yabancı hayata bakış açılarını değiştirecek bir yolculuğu paylaşır.

Yönetmen: Juho Kuosmanen

Oyuncular: Seidi Haarla, Yura Borisov, Dinara Drukarova

2. The Lobster (2015)

2. The Lobster (2015)

IMDb: 7.1

Distopik yakın bir gelecekte yasalara göre bekar insanlar Otel'e götürülür ve burada 45 gün içinde romantik bir eş bulmak zorunda kalırlar. Aksi takdirde canavarlara dönüştürülüp Orman'a gönderilirler.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden

3. Holy Spider (2022)

3. Holy Spider (2022)

IMDb: 7.3

Bir gazeteci, sokakları günahkarlardan temizlediğine inanan sözde 'Örümcek Katili' tarafından öldürülen seks işçileri cinayetlerini araştırır. Bu arada İran'ın kutsal şehri Meşhed'in karanlık yüzüne iner.

Yönetmen: Ali Abbasi

Oyuncular: Alice Rahimi, Diana Al Hussen, Soraya Helli

4. The Killing of Two Lovers (2020)

4. The Killing of Two Lovers (2020)

IMDb: 6.8

David, karısından ayrı kaldığı dönemde altı kişilik ailesini bir arada tutmak için çaresizce çabalar. İkisi de başka insanlarla görüşmeyi kabul eder ancak David, karısının yeni ilişkisini kabullenmekte zorlanır.

Yönetmen: Robert Machoian

Oyuncular: Clayne Crawford, Sepideh Moafi, Chris Coy

5. Tár (2022)

5. Tár (2022)

IMDb: 7.4

Batı klasik müziğinin uluslararası dünyasında geçen film, yaşayan en büyük besteci-şeflerden biri ve büyük bir Alman orkestrasının ilk kadın yönetmeni olarak kabul edilen Lydia Tár'ın etrafında dönüyor.

Yönetmen: Todd Field

Oyuncular: Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss

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6. Goya's Ghosts (2006)

6. Goya's Ghosts (2006)

IMDb: 6.9

Film, bir keşiş tarafından sapkın olarak etiketlenen ressam Francisco Goya'nın ilham perisiyle ilgili bir skandalla karşı karşıya kalmasını konu alıyor.

Yönetmen: Milos Forman

Oyuncular: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan Skarsgård

7. Past Lives (2023)

7. Past Lives (2023)

IMDb: 7.8

Çocukluk arkadaşları olan Nora ve Hae Sung arasında derin bağlar oluşur ancak Nora'nın ailesi Güney Kore'den göç ettikten sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra bir araya gelip aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

8. All of Us Strangers (2023)

8. All of Us Strangers (2023)

IMDb: 7.7

Çocukluğunun geçtiği eve geri dönen bir senarist, 30 yıl önce anne ve babasını kaybetmenin acısını atlatmanın gizemli yeni bir yolunu keşfederken alt kattaki komşusuyla yeni bir ilişkiye başlar.

Yönetmen: Andrew Haigh

Oyuncular: Andrew Scott, Paul Mescal, Carter John Grout

9. Laurence Anyways (2012)

9. Laurence Anyways (2012)

IMDb: 7.6

Film, transgender bir kadının sevgilisiyle olan ilişkisinde geçen on yılı dramatik bir şekilde konu alıyor.

Yönetmen: Xavier Dolan

Oyuncular: Melvil Poupaud, Emmanuel Schwartz, Suzanne Clément

10. Manchester by the Sea (2016)

10. Manchester by the Sea (2016)

IMDb: 7.8

Film, depresyondaki bir amcanın, çocuğun babası öldükten sonra genç yeğenine bakması için görevlendirilmesini konu alıyor.

Yönetmen: Kenneth Lonergan

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

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