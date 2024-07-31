Boğdu Boğdu Duvara Attı! İzleyenlerin Fenalık Geçirmesine Rağmen Çok Beğendiği Harika Filmler
Boğdu Boğdu Duvara Attı! İzleyenlerin Fenalık Geçirmesine Rağmen Çok Beğendiği Harika Filmler
Merhabalar. Öyle filmler vardır ki senaryosu muhteşem olsa bile izlerken fenalık geçirir, gerim gerim gelirsiniz. Bu içerikte izleyenlerin 'beni boğdu boğdu duvara attı' diye yorumladıkları filmleri sizler için derledik. Bakalım bu filmleri izlerken ne hissedeceksiniz? İyi seyirler dileriz.
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1. Compartment Number 6 (2021)
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2. The Lobster (2015)
3. Holy Spider (2022)
4. The Killing of Two Lovers (2020)
5. Tár (2022)
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6. Goya's Ghosts (2006)
7. Past Lives (2023)
8. All of Us Strangers (2023)
9. Laurence Anyways (2012)
10. Manchester by the Sea (2016)
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