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Dünya Ne İzledi? A Family Affair'den Ghostbusters'a Netflix'te Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

Dünya Ne İzledi? A Family Affair'den Ghostbusters'a Netflix'te Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 13:30

Merhabalar. Dünya çapında Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler belli oldu. Bu içerikte izlenme sayısı 7 milyondan 3 milyona kadar en çok izlenen yapımları bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

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1. Find Me Falling (2024)

1. Find Me Falling (2024)

IMDb: 6.4

Başarısız bir geri dönüş albümünün ardından, rock yıldızı John Allman Güney Kıbrıs'a kaçar ve yeni evinin istenmeyen ziyaretçileri ve eski bir aşkı çeken talihsiz bir üne sahip olduğunu keşfeder.

Yönetmen: Stelana Kliris

Oyuncular: Harry Connick Jr., Agni Scott, Ali Fumiko Whitney

2. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

2. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

IMDb: 6.1

Antik bir eserin keşfi kötü bir gücü serbest bıraktığında, yeni ve eski Hayalet Avcıları evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir buzul çağından kurtarmak için güçlerini birleştirmelidir.

Yönetmen: Gil Kenan

Oyuncular: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard

3. Trolls Band Together (2023)

3. Trolls Band Together (2023)

IMDb: 6

Poppy, Branch'in bir zamanlar kardeşleri Floyd, John Dory, Spruce ve Clay ile birlikte 'BroZone' adlı erkek grubunun bir parçası olduğunu keşfeder. Floyd kaçırıldığında, Branch ve Poppy diğer iki kardeşini bir araya getirmek ve Floyd'u kurtarmak için bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmenler: Walt Dohrn, Tim Heitz

Oyuncular: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kenan Thompson

4. Non Negotiable (2024)

4. Non Negotiable (2024)

IMDb: 5.5

Meksikalı Alan Binder, yakında kariyerinin en kritik vakasıyla karşı karşıya kalacak olan yetenekli bir rehine pazarlıkçısıdır. Başkan ve sevgilisi kaçırılır. Kaçıran kişi sadece onunla pazarlık yapmayı talep eder.

Yönetmen: Juan Taratuto

Oyuncular: Tato Alexander, Mauricio Ochmann, Fernanda Borches

5. Land of Bad (2024)

5. Land of Bad (2024)

IMDb: 6.6

Bir ABD Ordusu özel kuvvetleri birimi, bir istihbarat varlığını kurtarma görevi sırasında pusuya düşürülür ve geriye kalan tek umutları, hayatta kalmak için verdikleri 48 saatlik acımasız mücadelede onlara yardım eden uzaktan kumandalı bir Hava Kuvvetleri drone operatörüdür.

Yönetmen: William Eubank

Oyuncular: Liam Hemsworth, Russell Crowe, Luke Hemsworth

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6. Blame the Game (2024)

6. Blame the Game (2024)

IMDb: 5.4

Genç bir adam, yeni kız arkadaşının arkadaşlarıyla düzenli yapılan oyun gecelerinde ilk kez tanışır ve bu durum onu ​​iyi bir izlenim bırakması için baskı altına sokar. Ancak aniden, eski sevgilisi de ortaya çıkar.

Yönetmen: Marco Petry

Oyuncular: Dennis Mojen, Janina Uhse, Anna Maria Mühe

7. Beverly Hills Cop: Axel F (2024)

7. Beverly Hills Cop: Axel F (2024)

IMDb: 6.5

Axel Foley, kızının hayatı tehdit edildikten sonra Beverly Hills'e geri döner ve eski dostları John Taggart ve Billy Rosewood ile birlikte bir komployu ortaya çıkarmak için çalışır.

Yönetmen: Mark Molloy

Oyuncular: Eddie Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige

8. Vanished Into the Night (2024)

8. Vanished Into the Night (2024)

IMDb: 5.2

Zorlu bir boşanma sürecine dalmış bir baba, çocukları tenhadaki kır evlerinden kaybolunca tehlikeli bir göreve atılır.

Yönetmen: Renato De Maria

Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Annabelle Wallis, Massimiliano Gallo

9. A Family Affair (2024)

9. A Family Affair (2024)

IMDb: 5.4

Genç bir kadın, annesi ve film yıldızı patronu arasındaki bir aşk, seks ve kimlik karmaşalarıyla yüzleşirken başına komik şeyler gelir.

Yönetmen: Richard LaGravenese

Oyuncular: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King

10. Don't Breathe 2 (2021)

10. Don't Breathe 2 (2021)

IMDb: 6

Devam filmi, Norman Nordstrom'un geçmiş günahları onu yakalayana kadar sessiz bir teselli içinde yaşadığı ilk ölümcül ev işgalini takip eden yılları konu alıyor.

Yönetmen: Rodo Sayagues

Oyuncular: Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton III

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