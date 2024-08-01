Dünya Ne İzledi? A Family Affair'den Ghostbusters'a Netflix'te Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Dünya Ne İzledi? A Family Affair'den Ghostbusters'a Netflix'te Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri
Merhabalar. Dünya çapında Netflix'te geçtiğimiz hafta en çok izlenen filmler belli oldu. Bu içerikte izlenme sayısı 7 milyondan 3 milyona kadar en çok izlenen yapımları bulabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.
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1. Find Me Falling (2024)
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2. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)
3. Trolls Band Together (2023)
4. Non Negotiable (2024)
5. Land of Bad (2024)
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6. Blame the Game (2024)
7. Beverly Hills Cop: Axel F (2024)
8. Vanished Into the Night (2024)
9. A Family Affair (2024)
10. Don't Breathe 2 (2021)
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