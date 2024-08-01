Dünya Ne İzledi? A Family Affair'den Ghostbusters'a Netflix'te Son Zamanların En Çok İzlenen Filmleri

IMDb: 6

Poppy, Branch'in bir zamanlar kardeşleri Floyd, John Dory, Spruce ve Clay ile birlikte 'BroZone' adlı erkek grubunun bir parçası olduğunu keşfeder. Floyd kaçırıldığında, Branch ve Poppy diğer iki kardeşini bir araya getirmek ve Floyd'u kurtarmak için bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmenler: Walt Dohrn, Tim Heitz

Oyuncular: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Kenan Thompson