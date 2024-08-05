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Son Zamanların En Popüler Aktörlerinden Biri Olan Glen Powell'ın Rol Aldığı En İyi Filmler

Son Zamanların En Popüler Aktörlerinden Biri Olan Glen Powell'ın Rol Aldığı En İyi Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.08.2024 - 09:01

Merhabalar. Amerikalı bir aktör ve yapımcı Glen Powell, televizyon dizileri ve küçük film rolleri ile kariyerine başladı. 'Scream Queens' ve 'Hidden Figures' gibi yapımlarda dikkat çekti. Aynı zamanda senaryo yazarlığı yaparak sinema dünyasında üretkenliğini kanıtladı. Hali hazırda son zamanların en popüler oyuncuları arasında ilk sıralara yükseldi. Bu içerikte onun komedi, drama ve aksiyon türlerinde rol aldığı en iyi filmleri derledik. İyi seyirler dileriz.

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10. The Expendables 3 (2014)

10. The Expendables 3 (2014)

IMDb: 6.1

Barney, ekibini kişisel bir savaş için yeni kanla güçlendirir. Amacı Barney'i ve tüm ortaklarını yok etmeye kararlı olan kötü şöhretli silah tüccarı Conrad Stonebanks'i devirmektir.

Yönetmen: Patrick Hughes

Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

9. Red Wing (2013)

9. Red Wing (2013)

IMDb: 6.4

Genç bir çift, çiftliklerinde büyütmek üzere gizemli bir evlatlık çocuğu alır. Çocuk yakışıklı bir genç adam olarak büyüdükçe koca, karısının ona karşı hisleri olduğundan şüphelenmeye başlar.

Yönetmen: Will Wallace

Oyuncular: Glen Powell, Bill Paxton, Luke Perry

8. Set It Up (2018)

8. Set It Up (2018)

IMDb: 6.5

Film, iki şirket yöneticisi asistanının, başlarına bela olan iki patronlarını eşleştirmek için bir plan yapmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Claire Scanlon

Oyuncular: Zoey Deutch, Glen Powell, Lucy Liu

7. Hit Man (2023)

7. Hit Man (2023)

IMDb: 6.9

Şehir polis departmanında bir tür tetikçi olarak ek iş yapan bir profesör, hizmet verdiği bir kadına ilgi duyduğunu fark ettiğinde tehlikeli ve şüpheli bir bölgeye iner.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio

6. Everybody Wants Some!! (2016)

6. Everybody Wants Some!! (2016)

IMDb: 6.9

1980 Teksas'ında üniversite birinci sınıf öğrencisi, yazın son haftasonunda parti yaparken yeni beyzbol takım arkadaşlarıyla birlikte eski bir eve taşınır.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Blake Jenner, Tyler Hoechlin, Ryan Guzman

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5. Twisters (2024)

5. Twisters (2024)

IMDb: 7.1

Emekli bir kasırga avcısı ve meteorolog, yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak üzere Oklahoma'ya dönmeye ikna edilir.

Yönetmen: Lee Isaac Chung

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos

4. Stuck in Love. (2012)

4. Stuck in Love. (2012)

IMDb: 7.2

Ünlü bir yazar, eski eşi ve ergenlik çağındaki çocukları, çalkantılı bir yıl boyunca aşkın her türlü karmaşıklığıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Josh Boone

Oyuncular: Greg Kinnear, Jennifer Connelly, Lily Collins

3. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)

3. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)

IMDb: 7.3

II. Dünya Savaşı'nın ardından, bir yazar Guernsey Adası sakinleriyle beklenmedik bir bağ kurar. Savaş sırasında yaşadıkları deneyimler hakkında bir kitap yazmaya karar verir. Sonra da onların ifşa etmekten korktukları sırrı öğrenir.

Yönetmen: Mike Newell

Oyuncular: Jessica Brown Findlay, Tom Courtenay, Michiel Huisman

2. Hidden Figures (2016)

2. Hidden Figures (2016)

IMDb: 7.8

Üç kadın Afro-Amerikan matematikçi, astronot John Glenn'in yörüngeye fırlatılmasında önemli bir rol oynar. Bu arada iş yerinde ırk ve cinsiyet ayrımcılığıyla da uğraşmak zorundalardır.

Yönetmen: Theodore Melfi

Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

1. Top Gun: Maverick (2022)

1. Top Gun: Maverick (2022)

IMDb: 8.2

Film, Maverick'in, ölen en iyi arkadaşının oğlu da dahil olmak üzere bir grup genç Top Gun mezununu tehlikeli bir görev için eğitirken geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor.

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller

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