Son Zamanların En Popüler Aktörlerinden Biri Olan Glen Powell'ın Rol Aldığı En İyi Filmler
Son Zamanların En Popüler Aktörlerinden Biri Olan Glen Powell'ın Rol Aldığı En İyi Filmler
Merhabalar. Amerikalı bir aktör ve yapımcı Glen Powell, televizyon dizileri ve küçük film rolleri ile kariyerine başladı. 'Scream Queens' ve 'Hidden Figures' gibi yapımlarda dikkat çekti. Aynı zamanda senaryo yazarlığı yaparak sinema dünyasında üretkenliğini kanıtladı. Hali hazırda son zamanların en popüler oyuncuları arasında ilk sıralara yükseldi. Bu içerikte onun komedi, drama ve aksiyon türlerinde rol aldığı en iyi filmleri derledik. İyi seyirler dileriz.
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10. The Expendables 3 (2014)
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9. Red Wing (2013)
8. Set It Up (2018)
7. Hit Man (2023)
6. Everybody Wants Some!! (2016)
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5. Twisters (2024)
4. Stuck in Love. (2012)
3. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)
2. Hidden Figures (2016)
1. Top Gun: Maverick (2022)
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