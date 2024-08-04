John Wick Severleri Buraya Alalım! Adrenalin Dolu Sahneleriyle Mutlaka İzlemeniz Gereken Aksiyon Filmleri

IMDb: 6.5

Hafızasında paha biçilmez bir sayısal kod barındıran genç bir kız olan Mei, kendini Triadlar, Rus mafyası ve yozlaşmış New York polisleri tarafından takip edilirken bulur. Mei'nin peşindeki gangsterler tarafından hayatı mahvedilen eski bir kafes dövüşçüsü yardımına gelir.

Yönetmen: Boaz Yakin

Oyuncular: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon