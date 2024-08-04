John Wick Severleri Buraya Alalım! Adrenalin Dolu Sahneleriyle Mutlaka İzlemeniz Gereken Aksiyon Filmleri
John Wick Severleri Buraya Alalım! Adrenalin Dolu Sahneleriyle Mutlaka İzlemeniz Gereken Aksiyon Filmleri
Merhabalar. John Wick'in aksiyon dolu, yoğun dünyasını seviyorsanız bu film listesi tam da size göre! Sürükleyici aksiyon sahnelerini ve eşsiz hikayelerinizi çok seveceğiniz bu filmleri sakın kaçırmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.
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1. Polar (2019)
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2. The Punisher (2004)
3. Death Wish (2018)
4. Léon: The Professional (1994)
5. The Accountant (2016)
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6. Oldboy (2003)
7. Safe (2012)
8. Hardcore Henry (2015)
9. The Equalizer (2014)
10. Shoot 'Em Up (2007)
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