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John Wick Severleri Buraya Alalım! Adrenalin Dolu Sahneleriyle Mutlaka İzlemeniz Gereken Aksiyon Filmleri

John Wick Severleri Buraya Alalım! Adrenalin Dolu Sahneleriyle Mutlaka İzlemeniz Gereken Aksiyon Filmleri

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 22:02

Merhabalar. John Wick'in aksiyon dolu, yoğun dünyasını seviyorsanız bu film listesi tam da size göre! Sürükleyici aksiyon sahnelerini ve eşsiz hikayelerinizi çok seveceğiniz bu filmleri sakın kaçırmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dileriz.

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1. Polar (2019)

1. Polar (2019)

IMDb: 6.3

Emekli bir suikastçı aniden kendini, yaşlanan çalışanların emeklilik maaşlarından para kazanmaya çalışan işvereni tarafından bir suikastın kurbanı olarak bulur.

Yönetmen: Jonas Åkerlund

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick

2. The Punisher (2004)

2. The Punisher (2004)

IMDb: 6.4

Gizli bir FBI ajanı, bir kanunsuz adam haline gelir ve bir toplantıda tüm ailesini katleden yozlaşmış iş adamına öfkesini salmaya koyulur.

Yönetmen: Jonathan Hensleigh

Oyuncular: Thomas Jane, John Travolta, Samantha Mathis

3. Death Wish (2018)

3. Death Wish (2018)

IMDb: 6.3

Dr. Paul Kersey, hayatını hayat kurtarmaya adamış deneyimli bir travma cerrahıdır. Ailesine yapılan bir saldırının ardından Paul, adalet için kendi misyonuna adar.

Yönetmen: Eli Roth

Oyuncular: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue

4. Léon: The Professional (1994)

4. Léon: The Professional (1994)

IMDb: 8.5

12 yaşındaki Mathilda, ailesi öldürüldükten sonra profesyonel bir suikastçı olan Léon tarafından gönülsüzce kabul edilir. Onun himayesine girip suikastçının mesleğini öğrendikçe aralarında sıra dışı bir ilişki oluşur.

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

5. The Accountant (2016)

5. The Accountant (2016)

IMDb: 7.3

Bir matematik dâhisi yeni bir müşteri için hesapları karıştırırken, Hazine Bakanlığı onun faaliyetlerini yakından takip eder ve ceset sayısı artmaya başlar.

Yönetmen: Gavin O'Connor

Oyuncular: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons

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6. Oldboy (2003)

6. Oldboy (2003)

IMDb: 8.3

Kaçırılıp on beş yıl hapsedildikten sonra Oh Dae-Su serbest bırakılır. Ancak beş gün içinde esir alan kişiyi bulması gerektiğini öğrenir.

Yönetmen: Park Chan-wook

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

7. Safe (2012)

7. Safe (2012)

IMDb: 6.5

Hafızasında paha biçilmez bir sayısal kod barındıran genç bir kız olan Mei, kendini Triadlar, Rus mafyası ve yozlaşmış New York polisleri tarafından takip edilirken bulur. Mei'nin peşindeki gangsterler tarafından hayatı mahvedilen eski bir kafes dövüşçüsü yardımına gelir.

Yönetmen: Boaz Yakin

Oyuncular: Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon

8. Hardcore Henry (2015)

8. Hardcore Henry (2015)

IMDb: 6.7

Henry hafızasını kaybetmiş bir şekilde ölümden dirilir ve karısını, biyomühendislik yapma planı olan telekinetik bir savaş ağasından kurtarmak zorundadır.

Yönetmen: Ilya Naishuller

Oyuncular: Sharlto Copley, Tim Roth, Haley Bennett

9. The Equalizer (2014)

9. The Equalizer (2014)

IMDb: 7.2

Gizemli geçmişini geride bıraktığına inanan bir adam, aşırı şiddet yanlısı Rus gangsterlerin kontrolü altındaki genç bir kızla tanıştığında boş duramaz.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz

10. Shoot 'Em Up (2007)

10. Shoot 'Em Up (2007)

IMDb: 6.6

Bay Smith adlı bir adam, bir çatışma sırasında bir kadının bebeğini doğurtur ve ardından yeni doğan bebeği silahlı adam ordusundan korumakla görevlendirilir.

Yönetmen: Michael Davis

Oyuncular: Clive Owen, Monica Bellucci, Paul Giamatti

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